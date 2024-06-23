لبنان ينفي وجود أسلحة حزب الله في مطار بيروت ويقرر مقاضاة التلجراف البريطانية

وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، نفى التقارير التي نُشرت في صحيفة التلجراف البريطانية، مؤكدًا عدم وجود أي أسلحة أو صواريخ في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، سواء للتخزين أو النقل.

في مؤتمر صحفي عقد في مطار بيروت، رد الوزير علي حمية على التقارير التي زعمت وجود أسلحة وصواريخ مخزنة ومهربة من المطار، مؤكدًا أن هذه التقارير غير صحيحة. أوضح حمية أن مطار رفيق الحريري الدولي يتعرض منذ عقود لحملات لتشويه سمعته من قبل الإسرائيليين أمام العالم.

ودعا احمية سفراء الدول في لبنان ووسائل الإعلام كافة، للقيام بزيارة ميدانية إلى مرافق المطار، وحمّلهم رسالة لدولهم للمساعدة في وقف انتهاكات العدو الإسرائيلي لمطار بيروت.

وبحسب كلامه، تعرّض المطار إلى أكثر من ألف خرق جوي قامت به طائرات العدو الإسرائيلي وفقًا لإحصائيات صادرة عن الجيش اللبناني، فيما أكدت وكالة سلامة الطيران الأوروبية قيام العدو الإسرائيلي بالتشويش على الأقمار الصناعية، اللازمة في عمليات الهبوط والإقلاع للرحلات الجوية.

وأكد على أن لبنان بصدد مقاضاة موقع التلجراف البريطاني بسبب نشره تقارير ملفقة.