رحاب رضوان: أحلم بذهبية رفع الأثقال في بارالمبياد باريس

عبّرت رحاب رضوان، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، عن سعادتها بتحقيق رقم قياسي عالمي خلال منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها جورجيا، خلال الفترة من 17 حتي 27 يونيو الجاري.

ونجحت رحاب رضوان في رفع ثقل مقداره 135 كجم لتحقق بذلك رقما قياسيا جديدا في عالم رفع الأثقال البارالمبي، متفوقة على منافستها اليابانية التي سجلت رفع ثقل مقداره 133 كجم خلال منافسات بطولة كأس العالم التي أقيمت في دبي فبراير الماضي، لتحسم بذلك تأهلها إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وأضافت اللاعبة البارالمبية في تصريحات صحفية أنها تحلم بتحقيق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، وأشارت إلى أنها كانت تسعى لتحقيق هذا الرقم خلال منافسات بطولة العالم التي استضافتها مدينة شرم الشيخ مارس الماضي.

وأوضحت أنها كانت تسعى للتفوق على منافستها اليابانية صاحبت الرقم القياسي المسجل مسبقا برفع ثقل مقداره 133 كجم، مشيرة إلى أنها تبحث عن تسجيل أرقام قياسية باسم مصر في عالم رفع الأثقال البارالمبي.



وأشادت رحاب رضوان بالمدير الفني للمنتخب أندريه أتشيبريه الذي نجح في تطوير أداء لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي.

واختتمت رحاب رضوان تصريحاتها بتوجيه الشكر إلى الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية والكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة ورئيس بعثة مصر في بطولة كأس العالم بجورجيا على الدعم الكامل للاعبي المنتخب.

ويترأس بعثة منتخب مصر في جورجيا، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.

يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني محمد غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.