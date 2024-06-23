الأحد 23 يونيو 2024
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محمد فوزى: يوجد اتجاهان داخل إسرائيل للعدوان على قطاع غزة

محمد فوزي الباحث
محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

كشف محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه يوجد اتجاهان داخل إسرائيل للعدوان على قطاع غزة.

 وأضاف أن المجازر والإبادة الجماعية فى غزة لم تحقق أى أهداف عسكرية واضحة، وهذا يزيد من سخط الداخل الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هناك شقًا آخر للأزمة مرتبط بالتصدع الذي حدث داخل أروقة صنع القرار الإسرائيلية، والذي كان مسألة حل مجلس الحرب هي الحلقة الأخيرة في مسلسل الفوضى الذي تشهده هذه الأروقة، جنبًا إلى جنب مع العديد من الأزمات الأخرى المرتبطة باستمرار هذه الحرب.

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