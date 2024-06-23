الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. الأهلى يواصل استعداداته للقمة بشكل طبيعى.. وكولر للاعبين: «تجاهلوا الأزمة»

الأهلى
الأهلى

يدخل فريق كرة القدم الأول بنادى الأهلى معسكرًا مغلقًا بعد المران، مساء الغد، استعدادًا لمواجهة الزمالك، ضمن مبارياته فى الجولة ٢٧ من مسابقة دورى «نايل»، المزمع إقامتها مساء الثلاثاء.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، خوض التدريبات والاستعداد للمباراة بشكل طبيعى، دون النظر لأى أمور تحيط بها، ما دام لم يتلق أى تعليمات من مجلس إدارة «القلعة الحمراء» بشأن تأجيلها أو انسحاب الزمالك، الذى أعلن تمسكه بعدم خوض المواجهة قبل تنفيذ مطالبه. 

وسجلت قائمة الأهلى لمباراة الزمالك عودة محمد الشناوى ومروان عطية ومحمد عبدالمنعم، بعد منحهم راحة سلبية فى مباراة الداخلية الأخيرة، إلى جانب المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى، بعد اكتمال شفائه من إصابة الالتواء فى كاحل القدم، مقابل استمرار غياب التونسى على معلول وعمر كمال عبدالواحد بسبب الإصابة.

وعقد «كولر» جلسة مع اللاعبين بعد مشاهدة آخر مباريات خاضها الزمالك، أمام فاركو وسيراميكا كليوباترا والمصرى، إلى جانب مباراة القمة فى الدور الأول، علاوة على مباريات الأهلى الأخيرة. 

وانتقد المدرب السويسرى حالة عدم التركيز والاستهتار التى ظهر عليها لاعبو الأهلى فى الشوط الثانى من مباريات فاركو والاتحاد والداخلية، خاصة ما يتعلق باستمرار إضاعة الفرص السهلة.

وطلب من اللاعبين مراجعة أنفسهم، ومشاهدة هذه المباريات مرة أخرى، للوقوف على الأخطاء الكثيرة التى وقعوا فيها، والعمل على تلافيها أمام الزمالك، حال أقيمت مباراة القمة.

وحذر المدرب السويسرى مدافعى الأهلى من المساحات الكبيرة التى ظهرت فى الخط الخلفى للفريق خلال آخر مباراتين، إلى جانب عدم الانسجام والترابط، ما مثل خطورة على مرمى محمد الشناوى ومصطفى شوبير.

كما حذر اللاعبين من الانشغال بما يدور من أحداث حول المباراة، فى ظل رفض الزمالك خوضها بسبب ترتيب المباريات المؤجلة، مشددًا على ضرورة تجاهل الأمر وإظهار التركيز الكامل والجدية فى التدريبات.

وعقد محمود الزنفلى، حارس مرمى الأهلى المعار من الداخلية إلى نهاية الموسم الجارى، جلسة مع البلجيكى ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق، وخالد بيبو، مدير الكرة، طلب فيها تحديد موقفه النهائى مع «المارد الأحمر»، سواء ببقائه أو رحيله عقب نهاية الإعارة.

وقال «الزنفلى» إنه يرغب فى حسم مصيره النهائى مع الأهلى، بعدما تلقى عروضًا من بيراميدز والبنك الأهلى للانضمام إلى صفوفهما، فى الموسم المقبل.

لكن «بيبو» و«يانكون» طلبا من الحارس تأجيل الأمر إلى حين الانتهاء من الدورى، خاصة مع تلقى محمد الشناوى عروضًا من السعودية، واعدين إياه بتحويل عقد استعارته إلى شراء نهائى، حال رحيل «الشناوى».

 

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