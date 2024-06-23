الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام روسي: اندلاع حريق بكنيس في ديربنت بإقليم شمال القوقاز عقب إطلاق نار

القوقاز
القوقاز

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن مقتل 2 من منفذي الهجمات في داغستان، فضلا عن مقتل رجل دين وحارس كنيسة في هجمات بداغستان، وفق وكالة رويترز. 

وأفادت عن مقتل 5 من رجال الشرطة في ديربنت بإقليم شمال القوقاز بإطلاق نار عقب اندلاع حريق بكنيس في ديربنت بإقليم شمال القوقاز عقب إطلاق نار. 

وأوضح حاكم داغستان الروسية، نعمل على التعرف على هويات مطلقي النار في ديربنت. 

 وزارة الداخلية تكشف التفاصيل 

 

 

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية في منطقة داغستان بشمال القوقاز الروسية إن مسلحين فتحوا النار على معبد يهودي وكنيسة أرثوذكسية ومركز للشرطة في منطقة داغستان بشمال القوقاز الروسية يوم الأحد مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم ضابطا شرطة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الداخلية قولها إن 13 شخصا أصيبوا في الهجمات.

وقالت التقارير إن ضابطا وكاهناً قُتلا عندما أطلقت أعيرة نارية على معبد يهودي وكنيسة في ديربنت، موطن طائفة يهودية قديمة في جنوب القوقاز وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وقالت وزارة الداخلية إن "مجهولين أطلقوا النار على معبد يهودي وكنيسة من أسلحة آلية". "قُتل ضابط شرطة وأصيب آخر."

داغستان الهجمات رجل دين حارس كنيسة روسيا

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