وزير النقل اللبناني: مقال "التلجراف" هدفه تشويه سمعة لبنان ومطار رفيق الحريري

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إن مقال صحيفة التلجراف البريطانية الهدف منه تشويه سمعة لبنان ومطار رفيق الحريري.

وأضاف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أنه يجب على التلجراف التأكد من مصادر رسمية لمعلوماتها كهيئة النقل البريطانية.

يذكر أن صحيفة التلجراف ادعت في مقال لها بوجود صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت، الأمر الذي نفاه تمامًا وزير الإعلام اللبناني وقال إنه لا يمت إلى المصداقية بصلة.