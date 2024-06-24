مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 فى محافظات مصر

يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لأداء جميع الصلوات الخمس في وقتها الصحيح والمناسب.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 24-6-2024 في جميع محافظات مصر.

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:09 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:57 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:33 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:00 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:33 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:09 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 1:03 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:41 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:08 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:43 مساءً.

مواعيد الصلاة فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 3:54 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:47 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:25 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:52 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:28 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة البحيرة

صلاة الفجر

الساعة 4:07 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 1:00 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:38 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:05 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:41 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:19 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:51 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:17 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:45 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:13 مساءً.

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:25 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:51 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:10 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:39 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:05 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر اليوم الاثنين

الساعة 4:02 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:53 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:30 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:57 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:31 مساءً.

مواعيد الصلاة فى كفر الشيخ اليوم الاثنين

صلاة الفجر

الساعة 4:05 صباحًا

صلاة الظهر اليوم الاثنين

الساعة 12:59 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:38 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:05 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:40 مساءً.