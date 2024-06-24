الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لأداء جميع الصلوات الخمس في وقتها الصحيح والمناسب.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 24-6-2024 في جميع محافظات مصر.

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:09 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:57 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:33 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:00 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:33 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:09 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 1:03 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:41 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:08 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:43 مساءً.

مواعيد الصلاة فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 3:54 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:47 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:25 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:52 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:28 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة البحيرة

صلاة الفجر

الساعة 4:07 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 1:00 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:38 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:05 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:41 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:19 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:51 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:17 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:45 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:13 مساءً.

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:25 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:51 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:10 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:39 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:05 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر اليوم الاثنين

الساعة 4:02 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:53 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:30 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:57 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:31 مساءً.

«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم الأحد 23 يونيو 2024

دعاء الصباح اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

مواعيد الصلاة فى كفر الشيخ اليوم الاثنين

صلاة الفجر

الساعة 4:05 صباحًا

صلاة الظهر اليوم الاثنين

الساعة 12:59 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:38 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:05 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:40 مساءً.

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