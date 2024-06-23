الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف علي برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسيه بحقوق حلوان

كليه الحقوق جامعه
كليه الحقوق جامعه حلوان

يهدف برنامج الدراسات القانونيه باللغه الفرنسيه بنظام الساعات المعتمده بكليه الحقوق جامعه حلوان إلى  تزويد الطلاب بالمعارف والنظريات الأساسية والمتقدمة في مختلف مجالات القانون العام والخاص باللغتين الفرنسيه والعربيه بالاضافة الى انشاء وتعزيز الجانب المهني للعلوم القانونية النظرية عند الطالب وتطوير القدرات والمهارات الفكرية باللغة الفرنسية عند الطالب.

اهداف برنامج الدراسات القانونيه باللغه الفرنسيه بنظام الساعات المعتمده 

كما يسهم البرنامج إلي تمكين الطالب من اجراء البحوث القانونيه بمستوى ليسانس وفق منهجيه علميه سليمه باللغتين الفرنسية والعربية وتمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة واجابه استخدامها لرفع كفاءة أدائه الشخصي والمؤسسي باللغه الفرنسيه.

وهذا ويشترط لمنح الطالب درجة الليسانس في برنامج الدراسات القانونيه باللغه الفرنسيه في نظام الساعات المعتمدة اجتياز مقررات دراسيه بواقعه 136 ساعة معتمدة وفق جدول المقررات الدراسية

الشروط المطلوبة للقبول ببرنامج الدراسات القانونيه باللغه الفرنسيه بحقوق حلوان

ويقبل البرنامج الطلاب المصريون الحاصلون على الثانوية العامة او ما يعادلها من مصر او الخارج او تلك التي تدرس مناهجها باللغة أجنبية بشرط الا يقل مجموعه في اللغه الفرنسيه عن 80% من الدرجة النهائية ولا يجوز قبول تحويل الطلاب الباقيين  من الاعاده او مفصولين من نفس الكلية أو من كليات أخرى كما يجوز قبول الطلاب الوافدين من الحاصلين على الثانويه العامه او ما يعادلها من دولة أخرى بحسب ترتيب درجاتهم ولا يجوز قبول تحويل الطالب إلى برنامج باللغه العربيه الا في حالة الرسوب ولا يجوز التحويل مطلقا بين البرنامج باللغه الفرنسيه والعربيه في الفرقتين الثالثة والرابعة

txt

تنسيق 2024.. لطلاب الثانوية العامة تعرف على كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

txt

رئيس جامعة حلوان الأهلية: نحرص على توفير بيئة تعليمية متميزة تعزز قدرات الطلاب

وفي سياق آخر يهدف برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة حلوان، لتدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادئ الترجمة القانونية.

الدراسات القانونية الساعات المعتمدة تطوير القدرات جامعة حلوان مجالات القانون

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رئيس رابطة الأندية لـ«الدستور»: القمة فى موعدها ولم أطلب رحيل عامر حسين

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة