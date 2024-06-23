رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تنفي طرح وحدات قبل نهاية العام وتحذر من الأخبار المضللة

نفت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، ما تردد على بعض صفحات التواصل حول قرب طرح وحدات سكن لكل المصريين المدعومة لصالح محدودي الدخل.

وأكدت مي عبدالحميد لـ"الدستور"، أن الصندوق لن يستطيع طرح وحدات سكن لكل المصريين قبل نهاية العام الجاري، حتى يتثنى للصندوق إنهاء فحص كافة المتقدمين للإعلان التكميلي الأخير والذي بلغ نحو 120 ألف متقدم.

وأضافت مي عبدالحميد أن ضمن أسباب عدم امكانية طرح وحدات سكن لكل المصريين قبل نهاية العام، هو إنهاء اجراءات تسليم وحدات مستفيدين تأخرت عن موعدها المحدد بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت على البلاد الاونة الاخيرة والتغير الكبير في أسعار الفائدة التي يتحملها الصندوق دعما لمحدودي الدخل.

وتابعت عبدالحميد في تفنيدها أسباب عدم طرح وحدات سكن لكل المصريين، قبل نهاية العام الجاري، أنها تسعى للحفاظ على المكتسبات التي حققها الصندوق خلال العشر سنوات الماضية، خاصة الصورة الذهنية الجيدة التي تكونت لدى جموع المصريين حول برنامج الإسكان الاجتماعي ونجاحاته غير المسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية، وبمعني أوضح: “نود إنهاء تسليم الوحدات المتأخرة حتى لا تتراكم الطلبات ويتسبب ذلك في تأخر وحدات المتقدمين الجدد عن المواعيد المحددة فى كراسات الشروط”.

وحذرت مي عبدالحميد المواطنين من الانسياق وراء صفحات السوشيال ميديا التي تسعى لتحقيق مكاسب مالية من تحقيق القراءات المضللة، وطالبتهم بمتابعة موقع الصندوق الإلكتروني وصفحته الرسمية على فيسبوك وبيانات وزارة الإسكان، وعدم تصديق أي مصدر غير ذلك.

وأكدت مي عبدالحميد استمرار عمل الصندوق وتقديم خدماته فى توفير سكن ملائم لشرائح محدودي الدخل، والسعي نحو سن مناسبة لتوفير وحدات بنظام الإيجار لشريحة معدومي الدخل وهي شريحة لا تستطيع دفع مقدمات الحجز والشراء.

واختتمت بأن الصندوق يعمل أيضا على توفير وحدات لمتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري، فى اطار خطتهم التوسعية لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة بخدمات الصندوق.