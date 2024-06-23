الأحزاب تستعد للمشاركة فى المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى: مناقشة قضايا الاقتصاد والأمن القومى وحرب غزة

تستعد الأحزاب السياسية للمرحلة الجديدة من الحوار الوطنى، المزمع انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عبر عقد اجتماعات تحضيرية، وتجهيز مجموعة من المقترحات حول الموضوعات المدرجة على أجندة الحوار.

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، إن الحزب عقد عدة اجتماعات للجانه النوعية، من أجل الإعداد النهائى للأوراق التى سيقدمها إلى مجلس الأمناء بشأن مقترحاته للحوار الوطنى، خاصة على ضوء طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى إدراج موضوعات الأمن القومى والقضية الفلسطينية ضمن مناقشات الحوار.

وأضاف «الشهابى»: «الحزب يعمل الآن على إعداد ورقة عن موقفه من الدعم بصفة عامة، ومن تحويل الدعم العينى إلى نقدى خاصة، على أن ننتهى منها خلال هذا الأسبوع الأخير من يونيو الجارى».

وأكد أهمية عودة الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة، لطرح ومناقشة عدد من التحديات على المستويين الداخلى والخارجى، من قبل مختلف التيارات والأطياف السياسية، مع دعم موقف الدولة تجاه ما يحدث من عدوان سافر على قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، إن أمانات الحزب فى المحافظات تكثف اجتماعاتها حاليًا، لمناقشة أبرز الملفات ذات الأولوية على مائدة الحوار الوطنى، فور إعلان استئناف جلساته المقبلة، ليكون الحزب على أتم الاستعداد للمشاركة فيها.

وأضاف «موسى»: «سنشارك بمزيد من الرؤى والمقترحات التى تدعم الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، ليكون الحوار الوطنى بمثابة داعم قوى للدولة وتحركاتها المستمرة لنصرة الأشقاء فى فلسطين».

ونبه إلى أهمية الحوار الوطنى، الذى أصبح حالة مجتمعية وسياسية لا يمكن الاستغناء عنها، ووسيلة هامة لتوصيل آراء ونبض الشارع والأحزاب إلى القيادة السياسية، مضيفًا: «الرئيس السيسى حريص على استمرار الحوار الوطنى لتحقيق أهدافه كافة، وإعطاء دفعة قوية لكل الأحزاب بمختلف أطيافها السياسية، للمشاركة وتجهيز مزيد من الرؤى والأفكار والمقترحات التى تساهم فى الخروج بتوصيات وحلول فى صالح الدولة».

وتابع: «مشاركة الأحزاب والقوى السياسية فى الحوار الوطنى أعطت له مزيدًا من الشرعية، وأكدت أنه حالة اجتماعية نجحت فى أن تكون نبض الشارع، وساهمت فى تقديم العديد من الأفكار والمقترحات فى الملفات كافة، التى نوقشت خلال مرحلتيه الأولى والثانية».

وتوقع المهندس حازم الجندى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد»، أن تكون المناقشات المقبلة للحوار الوطنى دسمة، وتساهم فى تقديم مزيد من الحلول والمقترحات والتوصيات الخاصة بأهم الملفات المدرجة ضمن هذه المناقشات.

وأضاف «الجندى»: «مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة، التى تستوجب فتح حوار اقتصادى شامل حولها، من أجل ضمان استكمال سياسات الحكومة الاقتصادية، وبما يحقق معدلات نمو إيجابية ومؤشرات اقتصادية عالية الأداء والجودة».

وواصل عضو مجلس الشيوخ: «مجلس الأمناء أبدى تفاعلًا كبيرًا مع كل الأحداث الخارجية المحيطة بالدولة، ما يؤكد أن الحوار الوطنى أصبح حالة وجزءًا لا يتجزأ من المجتمع، ويعكس تعاون واتحاد كل الأطياف السياسية من أجل مصلحة الوطن».

وأكدت الدكتورة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أهمية عودة انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى فى هذا التوقيت، على ضوء التحديات التى تواجهها الدولة، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.

وأضافت عضو مجلس النواب: «إدراج الحوار الوطنى موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، خاصة فى ظل الأوضاع الخطيرة التى تشهدها المنطقة، والعدوان الإسرائيلى الغاشم والدموى على قطاع غزة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أهميته ودوره فى تعزيز الاصطفاف الوطنى لمواجهة كل التحديات التى تواجه الدولة».

وواصلت: «تأكيد مجلس أمناء الحوار الوطنى أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبى والسياسى حول القيادة السياسية، ومواقفها العملية الثابتة والحاسمة، فى ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة، يعكس وعيًا عميقًا بالتحديات التى تواجه مصرنا الغالية، ويعزز من تماسك الجبهة الداخلية لضمان أمن واستقرار الوطن».

وشددت على أن «الشعب المصرى العظيم يقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة، للحفاظ على السيادة الوطنية، وعدم المساس بالأمن القومى».