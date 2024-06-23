الأحد 23 يونيو 2024
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وزير النقل اللبنانى: مقال التلجراف لا معنى له.. وعليهم التأكد من مصادر رسمية

وزير الأشغال العامة
وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إن مقال صحيفة التلجراف البريطانية حول وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري لا معنى له.

وأضاف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، في لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية: "على التلجراف التأكد من مصادر رسمية لمعلوماتها كهيئة النقل البريطانية".

يذكر أن صحيفة تلجراف ادعت في مقال لها وجود صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت، الأمر الذي نفاه تمامًا وزير الإعلام اللبناني، وقال إنه لا يمت إلى المصداقية بصلة.

التلجراف مطار بيروت وزير النقل اللبنانى القاهرة الإخبارية

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