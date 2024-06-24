تراجع كبير فى أسعار الدواجن بالأسواق

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق تراجعًا كبيرًا على مدار الأيام الجارية، خاصة وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وجاء تراجع أسعار الدواجن لتسجل أسعارها اليوم الأحد 78 جنيهًا مقابل أسعار أمس والتي سجلت 80 جنيهًا لليكلو في بورصة الدواجن، مع مراعاة إضافة من 8 إلى 10 جنيهات هامش ربح للتجار.

تراجع أسعار الدواجن بالأسواق

وانخفضت أسعار الدواجن في الأسواق على مدار الفترة الماضية؛ بسبب التراجع المستمر تحديدًا في فترة موسم عيد الأضحى المبارك، والذي يقبل فيه المواطنين على شراء اللحوم الحمراء، فنتيجة لتراجع الطلب على الدواجن تسبب في تراجع القوة الشرائية مع زيادة المعروض، وهو ما نتج عنه تراجع كبير في أسعار الدواجن.

أسعار الدواجن بالأسواق

وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء ما بين 80 لـ 85 جنيهًا للكيلو الواحد، الفراخ الساسو تراوح سعرها ما بين 95 لـ 100 جنيهًا للكيلو الواحد، الفراخ البلدي تراوح سعرها ما بين 115 لـ 120 جنيهًا للكيلو الواحد، كيلو الأوراك يتراوح مابين 105 لـ 110 جنيهًا، البانيه يتراوح ما بين 200 لـ 225 جنيهًا للكيلو الواحد، الكبد والقوانص سعرها 110 للكيلو الواحد، الأجنحة يتراوح سعرها ما بين 65 لـ 70 جنيهًا للكيلو الواحد، الهياكل سعرها يتراوح ما بين 40 لـ 50 جنيهًا للكيلو الواحد.