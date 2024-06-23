الأحد 23 يونيو 2024
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السجن 7 سنوات لممثل فيلم كابوريا بتهمة البلطجة واستعمال القوة

جريدة الدستور

أصدرت، مساء الثلاثاء، محكمة جنايات السنبلاوين بالمنصورة برئاسة المستشار محمد صلاح حكمًا بالسجن 7 سنوات لممثل شارك في فيلم كابوريا بتهمة البلطجة واستعمال القوة مع تغريمه مليون جنيه.

صدر الحكم بحضور ممثل النيابة العامة وليد جابر، وكيل النائب العام، وأمين سر حاتم منصور، ومحمد سعد. 

ونفذت النيابة العامة برئاسة المستشار المحامي العام عبدالرحمن الشهاوي ورئيس نيابة السنبلاوين مصطفى عبدالمنعم، العقوبة على المتهم فور النطق بالحكم.

ففي غضون 2023 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، قام المتهم وآخرين مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضدد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد اصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه - أو الإضرار بممتلكاته وكان من شأن إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وإلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصلحته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو إعتباره 

وقام المتهم بالدخول لعقار في حيازة المجني عليه (ع. ال. ط) بقصد منع حيازته بالقوة وذلك على النحو المبين بالأوراق - أحرز سلاحًا أبيضًا (سنجة) دون مسوغ قانوني - أحرز أداه) شومه (دون مسوغ قانوني).

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