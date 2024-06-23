الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"يويفا" يغير الإجراءات الأمنية فى "يورو 2024" بسبب اقتحام المشجعين الملاعب

يويفا
يويفا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إجراء تغييرات كبيرة في البروتوكولات المتعلقة بالأمن والسلامة في "يورو 2024"، بعد اقتحام عدد كبير من المشجعين أرضية ملعب مباراة البرتغال وتركيا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

جاء ذلك في بيان رسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأحد، أكد خلاله على تشديد الإجراءات الأمنية على جانب الملاعب، لمنع المشجعين من الوصول إلى اللاعبين في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وقال "يويفا"، إنه سيتم اتخاذ تدابير سلامة إضافية في الملاعب العشرة في ألمانيا، مشيرًا إلى أنه لم يتم الكشف عن الخطة المحدثة لمنع المتسللين الذين يواجهون المحاكمة الجنائية.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن أي تسلل إلى الملعب يشكل خرقًا لقواعد الاستاد، وسيؤدي إلى الطرد من الملعب ومنع دخول كل المباريات، وتقديم شكوى جنائية رسمية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وكان اقتحم أربعة مشجعين أرضية ملعب مباراة تركيا والبرتغال ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ "يورو 2024"، لالتقاط الصور مع كريستيانو رونالدو، وتوقفت المباراة لعدة دقائق، حتى تمكن الأمن من إبعاد المشجعين وإعادة استئناف المباراة.

الاتحاد الأوروبى لكرة القدم البروتوكولات مباراة البرتغال وتركيا المشجعين الملاعب اللاعبين

مواد متعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل قصف قرى وبلدات بجنوب لبنان

محافظ القاهرة: القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى

"العاصمة الإدارية" تنفى إنهاء عقود تطوير مشروعات شراكة مع القطاع الخاص

بدء تسيير الجسر الجوى بين السعودية ومصر غدًا لإعادة حجاج القرعة

غدًا.. "البيئة" تنظم حوارًا وطنيًا لتقنين التعامل مع الأشجار

فى عهد الرئيس السيسى.. مصر تتصدر الدول الجاذبة للسياحة البيئية

أنشطة إعلامية لهيئة الاستعلامات في ذكرى 30 يونيو

أونروا: أوضاع قطاع التعليم فى غزة "صعبة وكارثية"

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رئيس رابطة الأندية لـ«الدستور»: القمة فى موعدها ولم أطلب رحيل عامر حسين

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة