"يويفا" يغير الإجراءات الأمنية فى "يورو 2024" بسبب اقتحام المشجعين الملاعب

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إجراء تغييرات كبيرة في البروتوكولات المتعلقة بالأمن والسلامة في "يورو 2024"، بعد اقتحام عدد كبير من المشجعين أرضية ملعب مباراة البرتغال وتركيا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

جاء ذلك في بيان رسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأحد، أكد خلاله على تشديد الإجراءات الأمنية على جانب الملاعب، لمنع المشجعين من الوصول إلى اللاعبين في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وقال "يويفا"، إنه سيتم اتخاذ تدابير سلامة إضافية في الملاعب العشرة في ألمانيا، مشيرًا إلى أنه لم يتم الكشف عن الخطة المحدثة لمنع المتسللين الذين يواجهون المحاكمة الجنائية.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن أي تسلل إلى الملعب يشكل خرقًا لقواعد الاستاد، وسيؤدي إلى الطرد من الملعب ومنع دخول كل المباريات، وتقديم شكوى جنائية رسمية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وكان اقتحم أربعة مشجعين أرضية ملعب مباراة تركيا والبرتغال ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ "يورو 2024"، لالتقاط الصور مع كريستيانو رونالدو، وتوقفت المباراة لعدة دقائق، حتى تمكن الأمن من إبعاد المشجعين وإعادة استئناف المباراة.