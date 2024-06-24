الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يطلق فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل "لحفظ القرآن الكريم" بمحافظة بورسعيد، وذلك لتحصين النشء من الأفكار الهدامة، وغرس القيم النبيلة في نفوسهم، وإكسابهم العادات الإيجابية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وفوزي الوالي رئيس حي العرب.

وبدأت فعاليات البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل بتلاوة قرآنية عطرة لأحد  الأطفال، وأكد محافظ بورسعيد على أن  البرنامج سوف ينطلق في  108 مساجد على مستوى المحافظة يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه البرامج والفعاليات تنمية مهارات الأطفال، وصقل شخصيتهم، وغرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوسهم، واكتشاف مواهبهم وتنميتها، من خلال حفظ القرآن الكريم وتجويده، وتعليم أحكام الإسلام وفقهه.

وأكد أنّ البرنامج يُساعد على تنمية شخصية الأطفال وتحصيلهم العلمي، وتنشئة جيل واعٍ ملتزم بالقيم الدينية والأخلاقية، ويُساهم في تعزيز روح التعاون والمشاركة بين الأطفال، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، واستمرار البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل كل عام.

وأوضح المحافظ،  أهمية البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل، لحفظ النشء من الإرهاب والتطرف والأفكار المغلوطة، وذلك من خلال المساجد، حيث يتم تحفيظهم القرآن الكريم وسُنة رسول الله، وتعليمهم القيم والأخلاق النبيلة، لافتًا لأهمية  اللقاءات المستمرة مع الأطفال في مساجد المحافظة، والذي يتم من خلاله اكتشاف مواهب الأطفال في كل الفنون والعلوم لتقدم المجتمع.

وطالب المحافظ من الحضور بضرورة البعد عن الدروس الخصوصية والاعتماد على المدرسة التي تعزز روح الانتماء والتعاون وخلق التنافس الشريف.

فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
فعاليات البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ القرآن الكريم في بورسعيد
بورسعيد إنطلاق مسابقة مساجد الأوقاف

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