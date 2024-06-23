طلبات إحاطة بسبب امتحان اللغة العربية: تأخر تسليم «البابل شيت».. وصعوبة حل سؤال «تتلظى»

طالبت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، بفتح تحقيق موسع مع المسئولين عن وضع امتحانات الثانوية العامة.

وقالت «عفيفى»، فى طلب المناقشة الموجه إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عددًا من الشكاوى وصل إليها من أولياء الأمور بسبب التأخر فى تسليم «البابل شيت» إلى الطلاب لمدة نصف ساعة عن الموعد الرسمى لبدء الامتحان، مضيفة أن هذا التأخير تسبب فى إحداث ربكة لدى كثير من الطلاب.

وأشارت إلى صعوبة امتحان اللغة العربية ووضع بعض الأسئلة غير المفهومة به، مبينة أن بعض المدرسين صعب عليهم فهم أو تفسير معنى «تتلظى»، وهو السؤال الذى ورد فى الامتحان، وأصبح مسار بحث كثير من أولياء الأمور والطلبة فى محركات البحث.

وطالبت النائبة بعقد اجتماع طارئ قبل نهاية دور الانعقاد الحالى مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة الآليات التى يتم بها وضع امتحانات الثانوية العامة، وكذلك شرح النظام الجديد للثانوية، والذى تم الإعلان عنه قبل عيد الأضحى المبارك.

كما تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن حظر أنشطة الدروس الخصوصية فى منشآت الهيئات والمصالح الحكومية.

وقالت النائبة إن الفترة الماضية شهدت تكرارًا لوقائع تنظيم فعاليات وأنشطة الدروس الخصوصية فى منشآت تابعة لجهات حكومية، مثل استاد القاهرة الدولى ومراكز شباب وصالات رياضية.

وأضافت: «يأتى ذلك فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة ظاهرة الدروس الخصوصية، نظرًا لخطورتها على النظام التعليمى، حيث وجهت الدولة بتفعيل مجموعات الدعم المدرسى لطلاب الصفوف التعليمية المختلفة، مع التشديد على منع ممارسة المدرسين الدروس الخصوصية خلال الفترة المسائية، وإحالة كل من يمارس ويعطى الطلاب دروسًا خصوصية للتحقيق معه على الفور».

«التعليم»: استمرار تقديم المراجعات النهائية المجانية حتى نهاية الامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استمرار تقديم المراجعات النهائية المجانية، خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى «٢٠٢٣/٢٠٢٤».

وأضافت الوزارة، فى بيان، أمس، أن المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة، التى انطلقت بداية مايو الماضى شهدت إقبالًا غير مسبوق بجميع المحافظات من قبل الطلاب، مشيرة إلى الحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب؛ بهدف تحقيق أقصى درجات التحصيل الدراسى والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وانطلاقًا من مسئولية الوزارة الأصيلة فى التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بجميع مستوياتها.

وذكرت أن المراجعات النهائية المجانية تضم فرقًا من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام، كما تم تحديد المقار التى تصلح للمراجعات، من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (٣) مقار فى كل إدارة تعليمية.