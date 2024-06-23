الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلبات إحاطة بسبب امتحان اللغة العربية: تأخر تسليم «البابل شيت».. وصعوبة حل سؤال «تتلظى»

النائبة ريهام عفيفى
النائبة ريهام عفيفى

طالبت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، بفتح تحقيق موسع مع المسئولين عن وضع امتحانات الثانوية العامة.

وقالت «عفيفى»، فى طلب المناقشة الموجه إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عددًا من الشكاوى وصل إليها من أولياء الأمور بسبب التأخر فى تسليم «البابل شيت» إلى الطلاب لمدة نصف ساعة عن الموعد الرسمى لبدء الامتحان، مضيفة أن هذا التأخير تسبب فى إحداث ربكة لدى كثير من الطلاب.

وأشارت إلى صعوبة امتحان اللغة العربية ووضع بعض الأسئلة غير المفهومة به، مبينة أن بعض المدرسين صعب عليهم فهم أو تفسير معنى «تتلظى»، وهو السؤال الذى ورد فى الامتحان، وأصبح مسار بحث كثير من أولياء الأمور والطلبة فى محركات البحث.

وطالبت النائبة بعقد اجتماع طارئ قبل نهاية دور الانعقاد الحالى مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة الآليات التى يتم بها وضع امتحانات الثانوية العامة، وكذلك شرح النظام الجديد للثانوية، والذى تم الإعلان عنه قبل عيد الأضحى المبارك.

كما تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن حظر أنشطة الدروس الخصوصية فى منشآت الهيئات والمصالح الحكومية.

وقالت النائبة إن الفترة الماضية شهدت تكرارًا لوقائع تنظيم فعاليات وأنشطة الدروس الخصوصية فى منشآت تابعة لجهات حكومية، مثل استاد القاهرة الدولى ومراكز شباب وصالات رياضية.

وأضافت: «يأتى ذلك فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة ظاهرة الدروس الخصوصية، نظرًا لخطورتها على النظام التعليمى، حيث وجهت الدولة بتفعيل مجموعات الدعم المدرسى لطلاب الصفوف التعليمية المختلفة، مع التشديد على منع ممارسة المدرسين الدروس الخصوصية خلال الفترة المسائية، وإحالة كل من يمارس ويعطى الطلاب دروسًا خصوصية للتحقيق معه على الفور».

«التعليم»: استمرار تقديم المراجعات النهائية المجانية حتى نهاية الامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استمرار تقديم المراجعات النهائية المجانية، خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى «٢٠٢٣/٢٠٢٤».

وأضافت الوزارة، فى بيان، أمس، أن المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة، التى انطلقت بداية مايو الماضى شهدت إقبالًا غير مسبوق بجميع المحافظات من قبل الطلاب، مشيرة إلى الحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب؛ بهدف تحقيق أقصى درجات التحصيل الدراسى والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وانطلاقًا من مسئولية الوزارة الأصيلة فى التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بجميع مستوياتها.

وذكرت أن المراجعات النهائية المجانية تضم فرقًا من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام، كما تم تحديد المقار التى تصلح للمراجعات، من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (٣) مقار فى كل إدارة تعليمية.

مواد متعلقة

صناعة النواب: ثورة 30 يونيو حافظت على تلاحم المصريين

الحركة الوطنية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من حالة اللا دولة

النائب أيمن محسب يُثمّن جهود الدولة لدعم الحجاج المصريين.. ويطالب بوضع قيود على منح تأشيرات الزيارات

نائبة بالشيوخ تطالب بفتح تحقيق مع المسئولين عن وضع امتحانات الثانوية العامة

عضو بـ"الشيوخ": استكمال الحوار الوطنى دليل على مصداقيته وتحقيق أهدافه المرجوة

الأحزاب تستعد للمشاركة فى المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى

برلمانى: جهود "حياة كريمة" بعيد الأضحى تؤكد نجاحها بتحقيق الدعم للأسر الأكثر احتياجًا

برلمانى: 30 يونيو كانت الانطلاقة الحقيقية نحو بناء الجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

عاجل.. الأهلى يواصل استعداداته للقمة بشكل طبيعى.. وكولر للاعبين: «تجاهلوا الأزمة»

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

رئيس رابطة الأندية لـ«الدستور»: القمة فى موعدها ولم أطلب رحيل عامر حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة