الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات يجب اتخاذها لضمان صحة ورفاهية عاطفية للحوامل ولطفلها

اكتئاب
اكتئاب

يمكن أن يكون الحمل وقتًا ممتعًا، تشعر به الام، لكنه يمكن أن يحدث أيضًا تغييرات كبيرة في الصحة العقلية والنفسية للمرأة، وبالتالي من المهم إدراك أن مشكلات الصحة النفسية يمكن أن تنشأ أو تتفاقم أثناء الحمل، ومن الضروري معالجة هذه القضايا لضمان رفاهية الأم وايضا الطفل على حد سواء.

txt

بعد تبني وزارة الصحة حملة الالف يوم الذهبية.. فوائد الولادة الطبيعية

وحسب موقع HT Lifestyle، فقد صرح الدكتور براساد كولات، كبير استشاريي أمراض النساء والتوليد في المستشفى الملكي البريطاني عن بعض مشكلات الصحة النفسية الشائعة التي يمكن أن تؤثر على النساء الحوامل وهي:

الاكتئاب: 

الاكتئاب هو مشكلة صحية نفسية شائعة يمكن أن تؤثر على النساء الحوامل قد تشمل الأعراض مشاعر الحزن واليأس وفقدان الاهتمام بالأنشطة والتغيرات في الشهية أو النوم وصعوبة التركيز.

القلق: 

يمكن أن تظهر اضطرابات القلق، بما في ذلك اضطراب القلق العام، واضطراب الهلع، واضطراب الوسواس القهري، أو تتفاقم أثناء الحمل، قد تشمل الأعراض القلق المفرط، والأرق، والتهيج، والأعراض الجسدية مثل سرعة ضربات القلب أو التعرق.

اكتئاب ما قبل الولادة: 

يشير هذا إلى الاكتئاب الذي يحدث على وجه التحديد أثناء الحمل من المهم التعرف على اكتئاب ما قبل الولادة ومعالجته لأنه قد يكون له آثار سلبية على كل من الأم والطفل.

اضطرابات المزاج والقلق في الفترة المحيطة بالولادة (PMADs): 


هذه مجموعة من الاضطرابات التي يمكن أن تحدث أثناء الحمل أو في فترة ما بعد الولادة، وتشمل اضطرابات ما بعد الولادة حالات مثل اكتئاب ما بعد الولادة، وقلق ما بعد الولادة، والوسواس القهري بعد الولادة، والذهان بعد الولادة.

اضطراب ما بعد الصدمة في الفترة المحيطة بالولادة: 

قد تعاني بعض النساء من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بالولادة، خاصة إذا مررن بتجربة ولادة مؤلمة، مؤكدًا أن النساء الحوامل بحاجة إلى إعطاء الأولوية لصحتهن النفسية وطلب الدعم إذا لزم الأمر، وتلك بعض النصائح للحفاظ على صحة نفسية جيدة أثناء الحمل:

txt

هل تُزيد موجات الحر من معدلات الولادة المبكرة؟.. دراسة حديثة توضح

اطلبي رعاية ما قبل الولادة: 


يمكن أن تساعد الزيارات المنتظمة قبل الولادة في مراقبة الصحة البدنية والعقلية أثناء الحمل.

ابقي على اتصال مع من حولك: 


حافظي على التواصل المفتوح مع شريكك وعائلتك وأصدقائك وطبيبك بشأن مشاعرك واهتماماتك.

مارسي الرعاية الذاتية: 


احصلي على قسط كافٍ من الراحة، ومارسي التمارين الرياضية بانتظام إذا وافق عليها الطبيب الخاص بك، وتناولي نظامًا غذائيًا صحيًا وشاركي في الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء والراحة.

التقدم للعلاج: 


يمكن أن يساعد العلاج، مثل العلاج السلوكي المعرفي أو العلاج الشخصي، في إدارة مشكلات الصحة النفسية أثناء الحمل.

الأدوية: 


في بعض الحالات، قد يكون الدواء ضروريًا لإدارة حالات الصحة النفسية الشديدة أثناء الحمل، من المهم استشارة مقدم الرعاية الصحية لتقييم مخاطر وفوائد استخدام الدواء أثناء الحمل.

تذكري أن طلب المساعدة في مشاكل الصحة النفسية أثناء الحمل ليس علامة ضعف، إنها خطوة استباقية نحو ضمان صحتك ورفاهيتك أنت وطفلك.

اكتئاب ما بعد الولادة إكتئاب الحمل الأمراض النفسية للحامل الصحة النفسية للحامل الصحة النفسية للمرأة

مواد متعلقة

خلال آخر شهور الحمل.. أطعمة مهمة يجب الحرص على تناولها

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عاجل.. الأهلى يواصل استعداداته للقمة بشكل طبيعى.. وكولر للاعبين: «تجاهلوا الأزمة»

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟