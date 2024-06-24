يحرص المواطنون مع بداية اليوم على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 24-6-2024 عبر جوجل، حيث تنقلك الأدعية من ضيق العيش لسعة الرزق، وللتقرب من الله عز وجل، وستبدل جحيمك لنعيم.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 24-6-2024

وتنشر "الدستور" في السطور التالية أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 24-6-2024، ودعاء لطلاب الثانوية العامة.

دعاء الفجر مكتوب

اللهمّ إنّا نسألك عملًا بارًا، ورزقًا دارًا، وعيشًا قارًا.

ربى إنها ساعة الفجر اللهم إنا ننتظر منك فرجًا قريبًا يريح قلوبنا ويبكي عيوننا فرحًا فبشرنا يا الله.

رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

أذكار الصباح اليوم

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ.

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2024

اللهم يسّر لهم دروب العلم والنجاح، وافتح لهم أبواب الفهم والتوفيق. ارزقهم الثبات والقوة في مواجهة الامتحانات، وامنحهم الهدوء والتركيز ليتمكنوا من استيعاب كل ما يُعلمون.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

دعاء ختم القرآن

اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ العَالَمِينَ.

دعاء دخول المسجد

روى عبد الله بن عمرو -رضيَ الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (كان إذا دخل المسجدَ قال أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديمِ من الشيطانِ الرجيمِ).