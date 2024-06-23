الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحسبا لحرب مع حزب الله.. طلب المولدات الكهربائية زاد في لبنان 5 أضعاف

المولدات الكهربائية
المولدات الكهربائية في لبنان

قالت تقرير عبري، اليوم الأحد، إن إقبال الإسرائيليين على طلب مولدات الكهرباء زاد بمقدار 5 أضعاف خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، تحسبا لحرب واسعة مع "حزب الله" في لبنان.

وأفادت قناة 14 الإسرائيلية، إنه بعد التصريحات التي أدلى بها السبت، شاؤول جولدشتين مدير شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية "نوغا"، تم تسجيل قفزة بمقدار 5 أضعاف في عمليات البحث عن المولدات على الإنترنت.

وأوضحت القناة أن بعض الإسرائيليين لجأوا إلى شراء محطات طاقة كهربائية، يمكن شحنها بألواح الطاقة الشمسية.

فيما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن ارتفاع بيع المولدات الكهربائية بنسبة 100٪ بعد تحذيرات مسؤول في شركة الكهرباء عن احتمال تعطّلها جراء هجوم محتمل لحزب الله.

والخميس، قال جولدشتين إن الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله يستطيع بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل.

وأضاف على ما نقلته وقتها صحيفة "يديعوت أحرونوت": "لسنا في وضع جيد، ولسنا مستعدين لحرب حقيقية مع حزب الله، وبعد 72 ساعة بدون كهرباء سيكون من المستحيل العيش في إسرائيل".

إقبال الإسرائيليين الكهرباء حزب الله قناة ١٤ الإسرائيلية شاؤول جولدشتين الحكومية الإسرائيلية

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