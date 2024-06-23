الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفاجأة صادمة.. "الأرصاد": الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري

الموجة الحارة
الموجة الحارة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز الإنذار المبكر والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مفاجأة صادمة بشأن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على  قناة “الحدث اليوم”: درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري في الظل سجلت 39 درجة مئوية اليوم.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية: درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الأسبوع الجاري تتراوح ما بين 38 إلى 39  وتصل إلى 33 درجة على السواحل الشمالية وتسجل 45 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

وعن التوقعات بانخفاض درجات الحرارة الحالية، أكد أن الدرجات التي تشهدها البلاد ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مرددا: "دخلنا فصل الصيف وسنشهد زيادة معدلات نسب الرطوبة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الشهر الجاري".

الأرصاد الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الموجة الحارة

مواد متعلقة

محلل سياسى: لن تنزلق المنطقة لحرب مهما ارتفعت وتيرة التهديدات والمناوشات

خبير اقتصادى: كنا نتوقع ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية اليوم

دعاء يشفى الصدور من الشيخ رمضان عبد المعز لأهل فلسطين

"الأرصاد" تكشف تفاصيل الموجة الحارة على مدار الأسبوع

ناقد رياضى: الزمالك لن يخوض مباراة القمة

أستاذ علاقات دولية: وقف إطلاق النار يعنى ملاحقة نتنياهو جنائيًا

رصد مواقع "أونلاين" لبيع علاجات السكر كأدوية تخسيس

ما حكمة الله بوجود الفقراء والضعفاء بيننا؟ عبدالمعز يوضح

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

عاجل.. الأهلى يواصل استعداداته للقمة بشكل طبيعى.. وكولر للاعبين: «تجاهلوا الأزمة»

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

رئيس رابطة الأندية لـ«الدستور»: القمة فى موعدها ولم أطلب رحيل عامر حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة