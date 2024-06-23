مفاجأة صادمة.. "الأرصاد": الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز الإنذار المبكر والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مفاجأة صادمة بشأن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري في الظل سجلت 39 درجة مئوية اليوم.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية: درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الأسبوع الجاري تتراوح ما بين 38 إلى 39 وتصل إلى 33 درجة على السواحل الشمالية وتسجل 45 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

وعن التوقعات بانخفاض درجات الحرارة الحالية، أكد أن الدرجات التي تشهدها البلاد ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مرددا: "دخلنا فصل الصيف وسنشهد زيادة معدلات نسب الرطوبة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الشهر الجاري".