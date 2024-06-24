وكيل صحة دمياط يضع خطة تصحيحية لمستشفى كفر البطيخ

عقد اليوم الأحد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة دمياط، لجنة مكبرة بمستشفى كفر البطيخ المركزي، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات الطبية للمواطنين ومدى انضباط الأطقم الطبية بالمستشفى كفر البطيخ المركزي.

وشملت اللجنة الفرق الإشرافية التابعة لمديرية الصحة بحضور الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ومديري بعض الإدارات الفنية بمديرية الصحة، حيث تابع والفرق الإشرافية جميع الخدمات بالمستشفى وأوجه القصور ومواطن التحديات وانتهى اليوم باجتماع لعرض كافة السلبيات التي حصرتها جميع لجان المرور، بالإضافة إلى وضع خطة تصحيحية محددة بمدى زمني للتغلب على أوجه القصور والسلبيات الموجودة بالمستشفى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة أقسام الاستقبال والحضانات والأطفال والنساء والعمليات والمعمل والعيادات الخارجية بالمستشفى لمتابعة سير العمل بتلك الأقسام بالمستشفى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على الالتزام والانضباط لجميع الكوادر الطبية بالمستشفى والالتزام بأماكن عملهم وتأدية خدماتهم على أكمل وجه لأهالينا من المرضى، مؤكدًا أن التهاون في حق المريض أمر لن يقبله مطلقًا، وأن المستشفيات تعمل على مدار الساعة، ولابد من تواجد الأطباء والتمريض والكوادر الفنية بها لتقديم الخدمة الطبية وإصلاح أي أعطال تحول دون تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.

كما أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية لأكثر من ٩٦٣٥ مواطنًا خلال التأمين الطبي بإجازة عيد الأضحى المبارك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط لمتابعة عمل العيادة المتنقلة.