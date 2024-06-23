الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«شركات السياحة»: 98% من وفيات الحج بسبب التأشيرات الشخصية

الحج
الحج

كشف المهندس أحمد سيد عبدالجواد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أن ٩٨٪ من الحجاج المتوفين هذا العام خلال موسم الحج سافروا بتأشيرات شخصية، موضحًا: «مجموعة من السماسرة أوهموهم بالقدرة على تنظيم رحلات حج دون وقوع مشكلات».

وأضاف «عبدالجواد»، لـ«الدستور»، أن هناك عددًا من الأفراد سافروا خلال العام الماضى بتأشيرات زيارة ونجحوا فى إتمام الحج، دون أن يحدث لهم شىء، وهذا ما شجع عددًا من السماسرة للنصب على الناس هذا الموسم».

وأكد: «أى شركة سياحة تفعل ذلك تتعرض للعقوبات، ومنها إلغاء التراخيص أو الغرامات، لكنها ليست هى المتهم الرئيسى أو الوحيد، إنما السماسرة هم الذين أوهموا البسطاء ونصبوا عليهم ويجب القبض عليهم، وأتمنى أن تتبع وزارة الداخلية هؤلاء السماسرة من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى».

وطالب السلطات السعودية بتعديل لوائح إصدار التأشيرة الشخصية، ووضع ضوابط لها لتقنين السفر من خلالها.

من جهته، قال إيهاب المهدى، عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، عضو لجنة تيسير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إن الشركات التى تاجرت فى الباركود لتأشيرات الزيارة وتسببت فى كارثة موت عدد كبير من الحجاج المصريين، ليست من الغرفة.

وأوضح «المهدى»: «هناك نحو ٥ آلاف و٣٢٥ مقرًا وفرعًا لشركات سياحية، وجرى سحب تراخيص ١٦ شركة سياحة تبين أنها تحايلت بتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أى خدمات للحجاج، وجرت إحالة مسئوليها إلى النيابة العامة»، لافتًا إلى أن هذه نسبة لا تذكر بين شركات السياحة الملتزمة. 

وتابع: «السماسرة نزلوا إعلانات للحج بتأشيرات الزيارة، وتبدأ برامجهم من ١٨٠ ألف جنيه إلى ٢٨٠ ألفًا».

تاشيرات شخصية رحلات حج الدستور

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