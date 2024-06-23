الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء: إيقاف «B2C» يهدف لمنع تكرار الوفيات

جريدة الدستور

قال باسل السيسى، عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، إن قرارات الوكلاء السعوديين بإيقاف تأشيرة الـ"B2C" عن مصر جاءت نتيجة ما حدث فى موسم الحج وارتفاع نسبة الوفيات، موضحًا أن إيقاف هذه النوعية من التأشيرات لا يؤثر على عمل شركات السياحة، إذ إنها تتعامل بنظام "B٢B"، أى التعامل مباشرة مع الوكيل السعودى.

وأضاف "السيسى" أن تأشيرة "B٢C" تعد نوعًا من التأشيرات الإلكترونية للعمرة، وصنعت لراغبى أداء العمرة من خارج السعودية، دون الحاجة لوكيل خارجى، أى بالتعامل مباشرة مع الوكيل السعودى، بدون وسيط. 

وأشار إلى أنه كان يجب على الجانب السعودى- قبل اتخاذ هذه القرارات- التشاور مع مصر، خاصة فى ظل وجود شراكة قوية بين البلدين، مؤكدًا أن السعودية اتخذت أيضًا العديد من القرارات الأخرى، مثل إيقاف تأشيرات الترانزيت الـ٥ أيام، وأن يكون الترانزيت بحد أقصى لمدة ٦ ساعات، وأن تكون تأشيرة الزيارة فقط للأشخاص الذين يعملون بالمملكة للأقارب من الدرجة الأولى فقط. 

من جهته، قال عمرو عبدالحميد، عضو غرفة شركات السياحة، إن تأشيرة العمرة "B٢B" يكتب عليها اسم الوكيل السعودى فقط، والجديد أنه ستجرى كتابة اسم الشركة المصرية أيضًا، لافتًا إلى أن هذه القرارات ستلزم راغب العمرة بالحصول على برنامج سياحى كامل من الشركة، لتكون هى المسئولة أمام الجهات المعنية، سواء فى مصر أو السعودية عند مخالفة المعتمر لأى من الضوابط المقررة. 

وأضاف أن هذه القرارات السعودية تأتى بهدف ضبط سوق العمرة والحج بعد ما جرى فى موسم الحج الأخير، لافتًا إلى أنه من المتوقع وجود المزيد من الإجراءات التنسيقية من الجانب السعودى.

موسم الحج التأشيرات الإلكترونية للعمر

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