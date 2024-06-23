الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

والد حبيبة الشماع: «مش هسيب حقها».. ومحامى المتهم: ماتت بعدوى

والد حبيبة الشماع
والد حبيبة الشماع

أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات استئناف سائق أوبر المتهم بخطف والتسبب فى وفاة حبيبة الشماع، فتاة الشروق، على حكم سجنه ١٥ سنة مشددًا، وتغريمه ٥٠ ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة، لجلسة ٢٠ يوليو المقبل، للمرافعة.

بدوره، أكد والد حبيبة الشماع، فتاة الشروق، القصاص لحق ابنته: «مش هسيب حق بنتى لآخر يوم فى عمرى»، وقال: «حق ابنتى لن يضيع، وأحترم القانون، وأوجه الشكر للقضاء».

وظهر المتهم محمود هاشم ممسكًا بيده مصحفًا، ووجّه القاضى سؤالًا له عن اتهامه بمحاولة خطف حبيبة الشماع، ليرد المتهم: «لا يا فندم».

وطالب محامى المتهم المحكمة بالتصريح باستخراج شهادة وفاة حبيبة الشماع، والاطلاع على التقرير الطبى الصادر عن المركز الطبى العالمى بمدينة الشروق، محل وفاة المجنى عليها، للوقوف على السبب الحقيقى الذى أدى إلى وفاتها، موضحًا أن السبب الحقيقى وراء وفاتها هو عدوى شديدة بالصدر، وليس إصابة من الحادث، ما ينفى عن موكله التهم الموجهة إليه.

كما طالب بإلزام المحكمة شركة أوبر بتقديم شهادة رسمية، تفيد بإبلاغ المتهم الشركة بوقوع الحادث، والاستعلام منها عن التصرف الذى اتخذته حينما أبلغها المتهم بالواقعة، ولماذا لم تبلغ قسم الشرطة عن الحادث فى حينه، كما طالب بإعادة استجواب شاهد الإثبات فى الواقعة الذى أكد أن «حبيبة» أخبرته بأنها قفزت عقب محاولة المتهم خطفها.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق، قد أودعت حيثيات حكمها فى القضية رقم ١٠١٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الشروق والمقيدة برقم ٢٤٠ لسنة ٢٩٢٤ كلى القاهرة الجديدة.

وقالت المحكمة، فى حيثياتها، إنه استقر فى يقينها، واطمأن وجدانها، وارتاح ضميرها، واستخلصت من سائر أوراقها، وما فى التحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢٤، أن المجنى عليها استخدمت التطبيق الإلكترونى لنقل الأشخاص «أوبر»، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتى إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبدالمعطى وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة فى طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغانى التى كان يسمعها أثناء الرحلة، مما أثار انزعاجها وارتيابها فى أمره.

محكمة جنايات مستأنف القاهرة فتاة الشروق والد حبيبة الشماع

مواد متعلقة

وصول المتهمين في "رشوة مصلحة الجمارك" محكمة الجنايات

السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة جواهرجى فى البساتين

السجن 3 سنوات للمتهم باستعراض القوة فى البساتين

تأجيل محاكمة طبيب بتهمة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي

22 مايو.. الحكم على المتهمين فى «خلية المطرية»

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية "جنيت" بمدينة نصر

بأمر المحكمة.. براءة عبدالمنعم سعيد فى قضية هدايا الأهرام

تأجيل محاكمة 16 متهمًا بتهريب المهاجرين لـ13 مايو

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رئيس رابطة الأندية لـ«الدستور»: القمة فى موعدها ولم أطلب رحيل عامر حسين

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة