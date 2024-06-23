الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلقيس عن مشاركتها بمهرجان موازين: محطة أساسية في مسيرة أي فنان

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

تشارك المطربة بلقيس فتحي -للمرة الأولى- في مهرجان موازين وهي المشاركة التي تعتبرها محطة أساسية في مشوارها الغنائي وتقدم خلال حفلها -لأول مرة- أغنيتين لنجمي كبار من نجوم المغرب وهما أغنية عيشي يا بلاي عيشي لمحمود الإدريسي وهزوا بنا الإعلام لـ الحجة الحمداوية.

ووصفت بلقيس مهرجان موازين أنه محطة أساسية في مسيرة أي فنان عربي وعالمي نظرا لمكانته الكبيرة وسط المهرجانات الكبرى علي مستوى العالم.

وعلى هامش حفلها الغنائي، أدلت بلقيس في تصريحات صحفية أنها غنت بكل اللهجات العربية واللهجة المغربية البعض يراها صعبة لكنها أتقنتها بسهولة، قائلة إن حب الموسيقي والثقافة جعلوني أرتبط بالشعب بجانب وجود عدد من أصدقائي مغاربة.

وقالت بلقيس إنها عربية قبل أن تكون تحمل جنسية أخرى فهي ترى نفسها يمينه إماراتية مغربية لبنانية خليجية وتفتخر بعروبتها.

ونفت بلقيس فكرة رفضها خوض التمثيل وأنها تنتظر عملا يليق بها وشخصية تجعل الناس تقول إنها عملت قفزة في مسيرتها الفنية وليس لمجرد التواجد فقط.

يذكر أن مشاركة بلقيس في مهرجان موازين هي الأولى لها في دورته ال 19، عقب توقف دام لـ 4 سنوات، يوم الجمعة 21 يونيو، ويستمر حتى 29 من نفس الشهر، في العاصمة المغربية الرباط.

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