هل يجوز قضاء صلاة الشفع والوتر بعد الفجر؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز قضاء صلاة الشفع والوتر بعد الفجر؟، واحد من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنه باستخدام مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية، الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر

هل يجوز قضاء صلاة الشفع والوتر بعد الفجر؟

أجابت دار الإفتاء المصرية على أحد الاسئلة الموجهة لها على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول إجازة صلاة الشفع والوتر بعد أذان الفجر.

وأجابت الإفتاء على لسان الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن قضاء الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة يؤدها الإنسان متى تذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن وتره فليصله إذا ذكره".

وأضاف عاشور، يجوز قضاء صلاة الوتر إذا خرج وقتها ولو تذكرها الشخص بعد صلاة الفجر.

هل يجوز قيام الليل بعد الوتر بدون نوم؟

وردت كذلك الإفتاء على سؤال آخر وهو عن إجازة قيام الليل بعد الوتر بدون نوم حيث استشهدت فى إجابتها بحديث للرسول - صلى الله عليه وسلم - “اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا”.

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء،خلال الصفحة إن بعض العلماء رأوا أنه يجوز لمن أدى صلاة الوتر وأراد أن يصلي بعدها، عليه أن ينقض هذا الوتر، بصلاة ركعة واحدة قبل أداء “الركعات التي يرغب في أدائها” ليشفع بها الوتر السابق، ثم يصلى ركعات قيام الليل ثم يؤدي ركعة وتر فيكون ذلك وترًا واحدًا في الليلة.

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة

ورد إلى دار الإفتاء، سؤال عن كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة، عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، مؤكدة أن الإنسان بالخيار، بأيهما بدأ فلا بأس به.

هل يجوز صلاة الوتر دون صلاة سنة العشاء؟



تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا آخر بخصوص صلاة الوتر يقول: “هل يجوز أن أصلي الوتر فقط دون ركعتي سنة العشاء؟".

وأجاب ت الإفتاء المصرية عن السؤال: إن صلاة العشاء لها سنة، وبعد ذلك نختم بالوتر، ويجوز أن يوتر الإنسان مباشرة بعد صلاة العشاء.

وأضافت، أنه لا توجد مشكلة فى أن يصلى الشخص بعد صلاة العشاء دون ركعتى السنة، لأن السنة يجوز للانسان ان يفعلها او يتركها، وان فعلها فله الثواب وان لم يفعلها فلا يعاقب.

وأوضحت الإفتاء، أن الأولى والأكمل أن يصلى الإنسان العشاء ثم سنة العشاء ثم الوتر وإن اراد ان يقتصر على صلاة العشاء ثم الوتر ولا يصلى سنة العشاء فهذا جائز ولا وزر عليه ولكنه قد حرم من ثواب السنة.