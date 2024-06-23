"الكهرباء" تكشف أسباب الاستمرار فى تخفيف الأحمال

كشف الدكتور حافظ سلماوي، رئيس تنظيم جهاز الكهرباء السابق، أسباب زيادة تحميل الكهرباء لمدة 3 ساعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن ما يحدث نتيجة نقص الوقود اللازم لمواجهة الأحمال الزائدة.

وأضاف: "إنتاج مصر انخفض بنسبة 15%، مقارنة بأعلى انتاج كانت حققته الدولة المصرية عام 2022-2023، وبالتالي أصبح استهلاكنا للغاز لا يكفي لجميع مناحي الاستهلاك".

وتابع: "60% من الغاز المستهلك يستخدم في إنتاج الكهرباء، وبالتالي ينعكس الأمر على قطاع الكهرباء".

وواصل: "الموجة الحارة التي تشهدها البلاد والتي يتزامن معها زيادة في استهلاك الكهرباء"، مشددا على أن الحل على المدى القصير هو استيراد الغاز الطبيعي.