لحن كاظم الساهر.. لطيفة تكشف تفاصيل أغنية "نويت أعانده" من ألبومها الجديد

تستعد الفنانة لطيفة لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “نويت أعانده” من أحدث ألبومتها “مفيش ممنوع”، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشفت “لطيفة” عن تفاصيل أغنية “نويت أعانده” بنشر تريلر تشويقي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: “من أغلى الناس اللي اتعاملت معاهم في حياتي الشاعر الكبير عبدالوهاب محمد الغائب الحاضر.. ولحن الفنان الكبير كاظم الساهر .. إن شالله تعجبكم نويت أعانده ، قريبًا هتسمعوها في ألبوم مفيش ممنوع”.

https://www.instagram.com/reel/C8kMZhpsbCY/?igsh=MXZuNzdnNDRvcXIzdg==

وتتعاون لطيفة في ألبومها الجديد مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وكعادتها يضم الألبوم مجموعة من الشباب الذين تتيح لهم لطيفة الفرصة من خلال التعاون معها.

ومن أبرز الأسماء التي تتعاون معها لطيفة في الألبوم الجديد، من الملحنين وليد سعد، محمود أنور، خالد فتوح، أحمد بحر، عمر المصري، والمفاجأة النجم كاظم الساهر، والذي لحن لها أغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، ومن ضمن الشعراء المشاركين في الألبوم سامر أبو طالب، كريم حكيم، نادر عبد الله، مؤمن سالم، وحسام سعيد.

أما على مستوى الإخراج فتتعاون لطيفة في 4 أغاني مع المخرج الكبير وليد ناصيف، وأغنيتين من إخراج شريف ترحيني.

وانتهت النجمة لطيفة من تسجيل وتصوير أغاني ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، والذي يحتوي على 10 أغاني، منهم أغنية باللهجة التونسية و9 أغاني باللهجة المصرية، وتستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، ويحمل الألبوم العديد من المفاجآت لجمهور لطيفة المتشوق لها بعد فترة من الغياب.

وقالت لطيفة إنها قررت طرح الألبوم كاملا، وليس بطريقة السينجل، وصورت جميع الأغاني بطريقة الفيديو كليب والفيديو ريلكس، كما تقوم لأول مرة بعمل مجموعة كليبات بنظام الذكاء الاصطناعي Ai، في تجربة جديدة على عالم الموسيقى العربية مع المخرج الكبير الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي وليد ناصيف.