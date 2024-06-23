الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس السائق المتهم بدهس مشجعتي الأهلي 15 يومًا

الضحيتين
الضحيتين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس المتهم "ف.ع.ح" سائق السيارة نصف نقل 15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالقتل الخطأ والتسبب في صدم مشجعتين من جماهير الأهلي عقب المباراة التي جمعت الأهلي والاتحاد السكندري م الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى وفاتهم.

وقررت مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، سحب عينات من دم سائق السيارة النقل المتسبب في دهس مشجعتي الاهلي امام استاد برج العرب، وذلك لاجراء تحليلها وبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه، حيث وصل المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، استعدادا لسحب العينات اللازمة منه تمهيدا لاجراء التحاليل اللازمة وبيان مدى تعاطيه المخدرات.

وقررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس المتهم ف.ع.ح، سائق  4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتسبب في وفاة مشجعتين النادي الاهلي بعد صدمهما بالطريق الصحراوي امام استاد برج العرب، عقب مشاهدة مباراه الاهلي والاتحاد السكندري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع مشجعتان من جماهير النادي الأهلي في حادث تصادم سيارة بالطريق الصحراوي، عقب خروجهما من استاد برج العرب بعد انتهاء مبارة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي المتهم ف.ع.ح، سائق سيارة نصف نقل جامبو، لحين ورود تحريات المباحث والسيارة المستخدمة في الحادث وسؤاله عن ملابسات الواقعة وظروفها، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث لفحصهم، كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد من تعاطيه لأي مواد مخدرة قبل الحادث من عدمه.

وكشفت النيابة العامة بعد معاينة مسرح حادث تصادم سيارة بمشجعتي فريق النادي الاهلي امام استاد برج العرب غرب الإسكندرية، عدم وجود أماكن مخصصة لعبور المشاه واثبات إضاءة كافية بالطريق المشار إليه من عدمه، كما انتهت معاينة موقع الحادث، وتبين وقوع الحادث بالطريق السريع أمام بوابات الخروج بإستاد برج العرب، ووجود آثار لإطارات السيارة المتسببة في الحادث ناتجة عن إستعمال الفرامل، وقياس طولها لتحديد سرعة السيارة.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان من مشجعى النادى الأهلى الذين كانوا بصحبة الضحيتين وقرروا انهم عقب خروجهم من الاستاد بعد انتهاء مباراة فريقهم، كان عليهم عبور الطريق للجهة الأخرى إستعدادا للعودة إلى القاهرة، وعند محاولة الضحيتين، عبور الطريق صدمتهما السيارة التي كانت مسرعة، وعلى الفور اتصلوا بالاسعاف وشرطة النجدة.

أضاف الشهود أن صدمة السيارة دفعت الضحيتين إلى عدة مترات بسبب قوتها، وعندما أسرعوا لنجدتهما فوجئوا بالدماء تنزف من أماكن متفرقة من جسديهما، مؤكدين ان سبب الحادث يرجع إلى عدم وجود إضاءة كافية بالطريق السريع أمام الإستاد.

تسليم جثامين مشجعتي الاهلي

تسلم أهالي المشجعتى فريق النادي الاهلي، جثامينهم من مشرحة مستشفي العامرية العام غرب الاسكندرية، عقب انتهاء النيابة العامة من الكشف الطبي علي الجثث لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنهما الي مثواهم الاخير، حيث تسلم خال المشجعة الاولي نرجس.ص، والتحرك بها الي محافظة القاهرة، كما تسلمت والده نورهان.ن، جثمان المشجعة الثانية والتحرك بها الي محافظة المنوفيه، الي مسقط رأسهما لدفنهما في مقابر العائلة.

وتلقت مديرية امن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود حادث مرورى ومصابين بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوى بالقرب من استاد برح العرب.

انتقال رجال الشرطة

على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية اول رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وجود فتاتين مصابتين على الأرض، وبسؤال شهود الواقعة قرروا أن الفتاتين صدمتهما سيارة أثناء محاولتهما عبور الطريق عقب خروجهما من الاستاد.

من جانبه، قال د.محمد عرابي، مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبا في حادث مروري بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العامرية العام، أن الحالتين نورهان.ن، ونرجس.ص، توفت إحداهما أثناء نقلها فيما توفت الاخرى بمجرد وصولها المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

قاضي المعارضات حبس السائق بدهس مشجعتين الطب الشرعي النيابة العامة أمن الأسكندرية

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