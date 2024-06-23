يويفا يشدد الإجراءات الأمنية في يورو 2024 بعد حالات الاقتحام المتكررة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الأحد، تشديد الإجراءات الأمنية في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بعد حدوث عدة حالات اقتحام ملاعب خلال المباريات الماضية.

وتم رصد حالات متكررة من الاقتحام، بما في ذلك حادث معروف في مباراة البرتغال وتركيا، حيث دخل مشجعون الملعب بهدف التقاط صور مع النجم كريستيانو رونالدو، ما تسبب في استياء شديد من قبل مدرب المنتخب البرتغالي

البطولة التي تمتد من 14 يونيو إلى 14 يوليو شهدت أيضًا انتقادات حادة تجاه تنظيم ألمانيا السيء لها.

في بيان أصدره "يويفا" لسكاي نيوز، أكد الاتحاد على تطبيق إجراءات إضافية لتحسين الأمان وضمان سلامة الحدث الرياضي، مع التأكيد على أن أي محاولة للاقتحام ستؤدي إلى إبعاد المشجعين عن الملعب وحظرهم من المشاركة والحضور في باقي مباريات البطولة.

في ختام البيان، أشار يويفا إلى أنه قدم شكوى جنائية رسمية ضد المخالفين الذين تسببوا في أعمال التعدي على الممتلكات العامة، مع التأكيد على استعداده لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.