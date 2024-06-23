طارق الشيخ يخوض تجربة الموسيقى الإلكترونية لأول مرة فى "حد سكة" (صور)

انتهى المطرب الشعبي طارق الشيخ، من تصوير أغنية "حد سكة" التي تجمعه لأول مرة، مع المغني والموزع الموسيقى العالمي وسام هلال، تمهيدا لطرحها على طريقة الفيديو كليب مساء الجمعة المقبل، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع منصات الموسيقى.

طارق الشيخ يخوض تجربة الموسيقى الإلكترونية لأول مرة مع وسام هلال

ويخوض نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ مغامرة الموسيقى الإلكترونية والهاوس لأول مرة خلال الأغنية التي يمزج فيها وسام هلال، بين خبرة مسيرته الموسيقية كدي جي وموزع موسيقى إلكترونيك وبين قوة صوت وحضور طارق الشيخ في مزيج شعبي إلكتروني، والأغنية من كلمات إبراهيم محمد وألحان إسلام عاطف.

كما يعيد الفيديو الكليب التعاون الفني بين وسام هلال والمخرج خالد برجونا الذي تولى مهمة إخراج الفيديو المصور في القاهرة، في ثاني كليباتهما سويا بعد انتهائه منذ أيام من تصوير أجدد أغنيات هلال "مديت إيديا" والمقرر ظهورها للنور خلال الشهر المقبل.

وتعتبر أغنية "حد سكة" أول دويتو غنائي لوسام هلال الذي يغني خلالها باللهجة المصرية في ثالث تجاربه الموسيقية على التوالي بالغناء باللغة العربية، عقب أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر أغانيه "كل الكون"، والتي تم تصويرها فوق قمم جبال ثلجية في لبنان على ارتفاع ألفي متر.

آخر أعمال طارق الشيخ

يذكر أن طارق الشيخ، قدم مؤخرا أغنية "مضحوك عليا"، التى حققت نجاحا كبيرا فى أحداث مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي، الذي عرض فى سباق رمضان الماضي، والأغنية من كلمات سامح الكومي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع محمد جابر.

أما وسام هلال فهو مغني وموزع موسيقي وبروديوسر، ويعد أول مغني ودي جي عربي يجمع بين الغناء وعالم موسيقى، بدأ مسيرته الموسيقية كدي جي ومغني باللغة الإنجليزية، واشتهر بأغنيات "Shattered” و"Harmony " حتى اقتحم الساحة الغنائية العربية من خلال أولى أغانيه باللهجة المصرية "يلا يلا".