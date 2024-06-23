الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المقاولون العرب يتقدم على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول

بيراميدز والمقاولون
بيراميدز والمقاولون العرب

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة 27 من بطولة الدوري، بتقدم ذئاب الجبل بهدف دون رد.

سجل جوزيف أوتشايا هدف المقاولون العرب في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة من ركلة حرة خدعت الحارس أحمد الشناوي وسكنت الشباك.

أحداث الشوط الأول

ركلة حرة للمقاولون العرب في منتصف الملعب بعد إعاقة من كريم حافظ لمحاولة مرور مامادو نياس.

في الدقيقة الثامنة كرة عرضية من محمد عبد الناصر لاعب المقاولون من جهة اليمين وصلت سهلة لحارس بيراميدز أحمد الشناوي.

في الدقيقة العاشرة كرة عرضية من محمد الشيبي، لاعب بيراميدز من جهة اليمين أبعدها مدافع المقاولون فاروقا نور الدين لرمية تماس.

تمريرة أمامية من مصطفى فتحي لم يقدر كريم حافظ على اللحاق بها جهة اليسار، فمرت لركلة مرمى.

وجاء الهدف الأول لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 19 عن طريق جوزيف أوتشايا بعدما نُفذت الركلة الحرة بتسديدة من مرة واحدة من جوزيف أوتشايا مرت بغرابة من أحمد الشناوي حارس بيراميدز وسكنت منتصف المرمى.

في الدقيقة 24 تسديدة ضعيفة من جوزيف أوتشايا لاعب المقاولون العرب من يسار منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد الشناوي على مرتين.

تسديدة من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

في الدقيقة 29 تسديدة من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من يمين منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

تسديدة من جوزيف أوتشايا لاعب المقاولون من خارج منطقة الجزاء أمسك بها أحمد الشناوي من منتصف مرماه.

في الدقيقة 36 رأسية من محمود صابر لاعب بيراميدز من داخل منطقة الجزاء أبعدها محمود أبو السعود من يمين مرماه.

كرة عرضية من إبراهيم عادل من يسار منطقة الجزاء قابلها فيستون ماييلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أمسك بها محمود أبو السعود من يمين مرماه.

بيراميدز المقاولون العرب مباراة بيراميدز والمقاولون العرب دوري نايل جون أوتشايا

مواد متعلقة

تشكيل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري

بيراميدز يواجه المقاولون لتحقيق الفوز الـ12 تواليًا والابتعاد بقمة دورى نايل

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رئيس رابطة الأندية لـ«الدستور»: القمة فى موعدها ولم أطلب رحيل عامر حسين

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة