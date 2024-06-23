المقاولون العرب يتقدم على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة 27 من بطولة الدوري، بتقدم ذئاب الجبل بهدف دون رد.

سجل جوزيف أوتشايا هدف المقاولون العرب في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة من ركلة حرة خدعت الحارس أحمد الشناوي وسكنت الشباك.

أحداث الشوط الأول

ركلة حرة للمقاولون العرب في منتصف الملعب بعد إعاقة من كريم حافظ لمحاولة مرور مامادو نياس.

في الدقيقة الثامنة كرة عرضية من محمد عبد الناصر لاعب المقاولون من جهة اليمين وصلت سهلة لحارس بيراميدز أحمد الشناوي.

في الدقيقة العاشرة كرة عرضية من محمد الشيبي، لاعب بيراميدز من جهة اليمين أبعدها مدافع المقاولون فاروقا نور الدين لرمية تماس.

تمريرة أمامية من مصطفى فتحي لم يقدر كريم حافظ على اللحاق بها جهة اليسار، فمرت لركلة مرمى.

وجاء الهدف الأول لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 19 عن طريق جوزيف أوتشايا بعدما نُفذت الركلة الحرة بتسديدة من مرة واحدة من جوزيف أوتشايا مرت بغرابة من أحمد الشناوي حارس بيراميدز وسكنت منتصف المرمى.

في الدقيقة 24 تسديدة ضعيفة من جوزيف أوتشايا لاعب المقاولون العرب من يسار منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد الشناوي على مرتين.

تسديدة من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

في الدقيقة 29 تسديدة من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من يمين منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

تسديدة من جوزيف أوتشايا لاعب المقاولون من خارج منطقة الجزاء أمسك بها أحمد الشناوي من منتصف مرماه.

في الدقيقة 36 رأسية من محمود صابر لاعب بيراميدز من داخل منطقة الجزاء أبعدها محمود أبو السعود من يمين مرماه.

كرة عرضية من إبراهيم عادل من يسار منطقة الجزاء قابلها فيستون ماييلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أمسك بها محمود أبو السعود من يمين مرماه.