رئيس جامعة الأقصر يتفقد مشروعات تخرج طلاب "فنون جميلة"

تفقد د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه د.أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، أعمال مشروعات التخرج لطلاب الكلية، بحضور د.أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جهاد شريت رئيس قسم الديكور بالكلية.

خلال جولته، استمع رئيس الجامعة من الطلبة شرحًا عن تفاصيل مشروعاتهم التي تعكس مدى اجتهادهم خلال سنوات الدراسة في مختلف التخصصات.

أثنى د.حمدي حسين، على الأعمال الإبداعية لطلاب كلية الفنون، مؤكدًا أنها نتاج سنوات من الجد والاجتهاد، وتميزت بتنوعها بإنتاج تصاميم تعكس الذوق الفني الرفيع لموهوبي الكلية.

وأشار عميد الكلية إلى أن هذه الأعمال الفنية تقيمها لجنة تحكيم من أساتذة الكلية، لافتًا إلى أن الأعمال الفنية تعبر عن جوانب الحياة، مشيدًا بدعم وكلاء الكلية وجهود الأساتذة والهيئة المعاونة والطلاب؛ لإقامة هذه المعارض المتميزة.

د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر

د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر

د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر

د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر