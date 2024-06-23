الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الأقصر يتفقد مشروعات تخرج طلاب "فنون جميلة"

د.حمدي محمد حسين،
د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر

تفقد د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه د.أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، أعمال مشروعات التخرج لطلاب الكلية، بحضور د.أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جهاد شريت رئيس قسم الديكور بالكلية.

خلال جولته، استمع رئيس الجامعة من الطلبة شرحًا عن تفاصيل مشروعاتهم التي تعكس مدى اجتهادهم خلال سنوات الدراسة في مختلف التخصصات.

أثنى د.حمدي حسين، على الأعمال الإبداعية لطلاب كلية الفنون، مؤكدًا أنها نتاج سنوات من الجد والاجتهاد، وتميزت بتنوعها بإنتاج تصاميم تعكس الذوق الفني الرفيع لموهوبي الكلية.

وأشار عميد الكلية إلى أن هذه الأعمال الفنية تقيمها لجنة تحكيم من أساتذة الكلية، لافتًا إلى أن الأعمال الفنية تعبر عن جوانب الحياة، مشيدًا بدعم وكلاء الكلية وجهود الأساتذة والهيئة المعاونة والطلاب؛ لإقامة هذه المعارض المتميزة.

د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر
د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر
د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر
د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر
د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر
د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر
د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر
د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر
د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر
د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر كلية الفنون الجميلة مشروعات التخرج الأعمال الإبداعية قسم الديكور الأعمال الفنية

مواد متعلقة

رئيس جامعة العريش يتفقد امتحانات الدراسات العليا بالجامعة (صور)

رئيس جامعة الأقصر يشهد مناقشة مشروعات التخرج بكلية الحاسبات

"الوطنية للتدريب" تعرض حلقة عن إنجاز تحول العاصمة الإدارية الجديدة لواقع ملموس

محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالعريش

انطلاق فعاليات وندوات قراءة "سورة الكهف" من مسجد النصر بالعريش

توزيع الهدايا والملابس والمواد الغذائية واللحوم على الفلسطينيين بالعريش (صور)

"الوطنية للتدريب" تحتفل بمرور20 عامًا لليوم العالمى للمتبرعين بالدم

متدربات برنامج "المرأة تقود" يناقشنّ كتاب تاريخ مصر في العصور الوسطى

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

عاجل.. الأهلى يواصل استعداداته للقمة بشكل طبيعى.. وكولر للاعبين: «تجاهلوا الأزمة»

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

رئيس رابطة الأندية لـ«الدستور»: القمة فى موعدها ولم أطلب رحيل عامر حسين

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة