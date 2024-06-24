نجار يعتدى على جاره ويتسبب في إعاقة نجله بسبب نظافة مدخل العقار

“صندوق قمامة” كان السبب الرئيسي في نشوب مشاجرة دامية بين عائلتين يقيموا بذات العقار، وبرغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار، إلا أن كلا منهم لم يحترم الآخر بل تربصوا لبعض وتشاجروا سويا وكأنهم أعداء لن يعيشوا تحت سقف منزل واحد.

استيقظ المجني عليه “إسلام. م” وكعادته في كل صباح قام بإخراج صندوق القمامة أمام باب شقته بالطابق الأرضي لحين حضور عامل النظافة لنشلها، وبعد دقائق معدودة إذا بصوت عالي يصاحبه شتائم وسباب بأبشع الألفاظ وباستطلاعه الأمر تفاجأ بجاره بالطابق العلوى يتشابك معه بالأيدى ويسبه بأبشع الألفاظ اعتراضا منه على وضعه صندوق القمامة بجانب سلالم العقار ورائحته الكريهه تغذو كل المكان.

وبمحاولة المجني عليه الدفاع عن نفسه باستخدام عصا خشبية وإيقاف أذى جاره تفاجأ بقيام جاره باصطحابها منه وانهال عليهم ضربا وتسبب في إصابة نجله بعاهة في ذراعه بعدما تعدى عليه وتسبب في كسره وتركيب له شرائح ومسامير.

فيما قال المتهم “هانى.ع” نجار، أمام جهات التحقيق، منذ سنتين ونحن نعاني من عدم نظافة هذا الجار لدرجة أن أغلب الجيران تركوا العقار بسببه لإلقاءه القمامة دائما في مدخل العقار بجانب مخلفات أطفاله التي تجعل كل المكان ذو رائحة كريهة.

تحدثنا معه مرات عديدة وطلبنا منه عدم إلقاء مخلفات مرة أخرى لكن بلا جدوى

حتى فاض بي الكيل منه وأصبت بحالة من الاختناق والمغص الدائم بسبب رائحة مدخل العقار الكريهة.

ونشبت بيننا مشاجرة لم أستطع فيها السيطرة علي نفسي وتعديت عليه وعلي نجله بالضرب المبرح.

وكانت قد أمرت نيابة الخانكة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخصوص بتعدى نجار علي جاره ونجله بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهم وعرض المجني عليهم علي النيابة والتى أمرت يعرضهم علي الطب الشرعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.