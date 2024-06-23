غدًا.. محاكمة سما كلينك واثنين آخرين على خلفية اتهامها بالإهمال الطبي

تنظر محكمة جنح مدينة نصر في جلسة الغد محاكمة سما كلينك واثنين آخرين على خلفية اتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفة طبيب.

محاكمة سما كلينك واثنين آخرين على خلفية اتهامها بالإهمال الطبي.. غدًا

كانت النيابة العامة بمدينة نصر الجزئية، أحالت خبيرة التجميل المعروفة إعلاميًا بـ“سما كلينك” واثنين آخرين، إلى المحاكمة على خلفية اتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب تجميل، علاوة على إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر 1 مايو 2024.