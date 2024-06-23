بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. كيف دعمت نجمات الفن كندة علوش في أزمتها؟

حالة من الحزن والصدمة أثارتها الفنانة كندة علوش خلال الساعات الماضية فور إعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي منذ عام ونصف خلال حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث تعاطف معها عدد كبير من جمهورها وأصدقائها داخل وخارج الوسط الفني، الذي دعموها بكلمات مؤثرة، وحثوها على الاستمرار بالصبر والقوة.

ويرصد “الدستور” خلال السطور التالية كيف دعمت نجمات الفن صديقتهن الفنانة كندة علوش في أزمتها، بعد الإعلان عن تفاصيل أقسى فترة في حياتها كما وصفت خلال استضافتها.

ريهام عبد الغفور

وحرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على دعم صديقتها كندة علوش من خلال توجيه رسالة لها متمنية لها الشفاء العاجل، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: “اللهم رب الناس أذهب البأس .. واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك .. شفاء لا يغادر سقماً اللهم اشف مرضانا أنك على كل شيء قدير .. ربنا يخليكي لجوزك وولادك وعائلتك وجمهورك ولينا يا أجمل كنده بحبك أوي”.

حنان مطاوع

فيما شاركت الفنانة حنان مطاوع صورة لكندة علوش ووجهت لها رسالة حب وإشادة بصفاتها الإيجابية، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: “جميلة ومبهجة وقوية وحنونة، ربنا يسعدك ويبارك في عمرك وتفرحي بأولادك وبجوزك ومعاهم، وتفرحي بعملك وبصحتك وبحياتك كلها”.

ميرهان حسين

ونشرت الفنانة ميرهان حسين صورة لكندة علوش عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: “شفاكي الله وعافاكي شفاء تاماً لا يغادر سقما عاجلا غير آجل، آمين يارب يا شافي يا معافي”.

مي كساب

بينما شاركت الفنانة مي كساب صورة للفنانة كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: “ربنا يتم شفاكي علي خير إنتي ووالدتك ويخليكي لأولادك وجوزك وكل اللي بيحبوكي ودايما ضهر وسند لبعض يا ولاد الأصول”.

وكشفت الفنانة كندة علوش خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عن إصابتها بسرطان الثدي، خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب، مضيفة أن جدتها وخالتها وخالها جميعهم توفوا بالسرطان لكنها لم تكن تتوقع الإصابة.

وأشارت كندة علوش إلى أن زوجها عمرو يوسف كان مرعوبا، ويبدو أنه كان يشك في المرض، وأنها ذهبت للطبيب الذي كان يعالج والد زوجها عمرو يوسف وهو طبيب أورام، موضحة أنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.