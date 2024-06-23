"هيئة المعارض": 32 شركة مصرية تشارك في معرض (Summer Fancy Food) بنيويورك

أعلنت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مشاركة 32 شركة مصرية من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية بجناح في معرض فانسي فود (Summer Fancy Food)، والذي يقام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 23 - 25 يونيو الجاري.

وقال رئيس الهيئة شريف الماوردي - في بيان اليوم الأحد - "إن الجناح المصري يعتبر من أهم الأجنحة الدولية الرسمية المشاركة، وهو مقام على مساحة 291.5 م2 بديكور خاص ذي طابع مصري".

وأوضح أن المنتجات المُشاركة تنوعت ما بين الخضروات والفاكهة المجمدة، والحلويات والوجبات الخفيفة (سناكس)، والمعلبات، والعصائر، وصلصلة الطماطم وأنواع المرق المختلفة، والأجبان، والعسل والمربات، وزيوت الطعام وزيت الزيتون، والزيتون والمخللات، وغيرها من المنتجات، منوها بأن معرض فانسي فود من المعارض الكبرى المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، ويشكل منصة التقاء لعدد كبير من المستثمرين والمصدرين والمستوردين المهتمين بقطاع الصناعات الغذائية.

وأكد أن المشاركة المصرية هذا العام تأتي في إطار حرص الهيئة والجهات المصرية المعنية بقطاع الصناعات الغذائية على التواجد بقوة في الأسواق الدولية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية بهدف تنميتها وزيادة تنافسيتها في السوق الأمريكي، لافتا إلى أن السوق الأمريكية تعد من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، إذ احتلت المركز الثاني في ترتيب أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية عام 2022، وذلك من إجمالي صادرات مصرية بلغت 4.2 مليار دولار في نفس العام، كما بلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية.

كما نوه بأن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكد الماوردي أيضا أن المنتجات المصرية تتمتع بقبول وفرص كبيرة في فتح مجال لها بالسوق الأمريكية، وزيادة الصادرات المصرية التي تعتبر الهدف الأساسي للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال عام 2025.

وبين أن المشاركة المصرية وتنظيم الجناح المصري يأتيان من خلال الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وبالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن.