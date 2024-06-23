طرق الوقاية من الجفاف خلال ارتفاع درجات الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد خطر الإصابة بالجفاف، وهي حالة يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الإنسان وتسبب العديد من المشاكل الصحية مثل الدوخة، والإرهاق، والصداع، وحتى الحالات الشديدة التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وخلال السطور التالية نتناول بعض الطرق للوقاية من الجفاف خلال فترات الحر الشديد.

شرب كميات كافية من الماء

- التوصية اليومية: ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا. في الأيام الحارة أو عند القيام بنشاطات بدنية مكثفة، قد تحتاج إلى زيادة كمية السوائل.

- التذكير المنتظم: استخدم تطبيقات الهاتف أو ضبط منبهات لتذكيرك بشرب الماء بانتظام.

تناول الأطعمة الغنية بالماء

- الفواكه والخضروات: تناول الفواكه مثل البطيخ، الخيار، والفراولة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

- الشوربات: تعتبر الشوربات الخفيفة خيارًا جيدًا لإضافة السوائل إلى نظامك الغذائي.

تجنب المشروبات الضارة للبول

- الكافيين والكحول: تجنب أو قلل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين والكحول لأنها تزيد من فقدان السوائل عن طريق البول.

- المشروبات الغازية: استبدل المشروبات الغازية بماء أو عصائر طبيعية لتقليل خطر الجفاف.

ارتداء الملابس المناسبة

- الملابس الخفيفة والفضفاضة: اختر ملابس مصنوعة من الأقمشة القطنية أو الأقمشة الخفيفة التي تسمح للجسم بالتنفس وتساعد في تقليل التعرق.

- الألوان الفاتحة: ارتدِ ملابس ذات ألوان فاتحة لأنها تعكس أشعة الشمس بدلاً من امتصاصها.

تجنب الأنشطة الشاقة في أوقات الذروة

- التوقيت المثالي: قم بالنشاطات البدنية في الصباح الباكر أو في المساء عندما تكون درجات الحرارة أقل.

- الاستراحات المتكررة: احرص على أخذ فترات راحة متكررة في الظل أو في أماكن باردة لتقليل تعرضك للحرارة.

استخدام واقيات الشمس والقبعات

- الواقي الشمسي: استخدم واقي شمس ذو عامل حماية عالي لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية وتقليل الشعور بالحرارة.

- القبعات والنظارات الشمسية: ارتداء قبعة ونظارات شمسية يساعد في حماية الوجه والعينين من أشعة الشمس المباشرة.