الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. محاكمة المتهم في قضية أحداث استاد الدفاع

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الأولي إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا، بجلسة محاكمة متهم على خلفية اتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم بأحداث استاد الدفاع، والتي راح ضحيتها 22 من مشجعى نادي الزمالك.

محاكمة متهم بقضية بأحداث استاد الدفاع.. غدا 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين ارتكبوا جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، علاوة على إحراز مواد مفرقعة.

وبيّنت التحقيقات أن جماعة الإخوان الارهابية سعوا إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعى نادي الزمالك المسماة بـ"وايت نايتس" وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط.

محاكمة متهم أحداث استاد الدفاع وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حبس

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