الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية وإقامة شوادر مخالفة بالجيزة

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على نجاح أجهزة المحافظة فى تنفيذ الخطط التي تم وضعها لكل منها لاستقبال عيد الأضحى واستطاعت بالتنسيق المشترك والمتابعة المستمرة تقديم جميع الخدمات للمواطنين، والتصدي كذلك  لجميع صور مخالفة القانون، خاصة خلال إجازة العيد، وذلك بناء على التوجيهات العامة للدولة بتكثيف العمل والتواجد الميداني وتعزيز الجهود من أجل راحة وسلامة المواطنين.

كما أكد محافظ الجيزة، عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى ان مجازر المحافظة شهدت إقبالًا  من قبل المواطنين لذبح الاضاحي داخلها بالمجان والذي بلغ ٣٠٦٧ أضحية متنوعة مما يعكس وعي المواطنين لضمان إتمام عمليات ذبح نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أمانًا على صحة المواطنين والتأكد من خلو اللحوم من أي مسببات مرضية من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بتلك المجازر.

أضاف محافظ الجيزة أن الحملات المكبرة التي تم تنفيذها تمكنت من تحرير ٤٦٢ محضرًا للذبح خارج المجازر الحكومية واقامة شوادر اضاحي بالطريق العام وجمع جلود الأضاحي بدون ترخيص.

ضبط 280 مخالفه ذبح خارج المجازر الحكومية علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة

أشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات شملت ضبط ٢٨٠ مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة، إضافة الي ضبط عددًا من مخالفات جمع لجلود الأضاحي بدون الحصول علي التراخيص اللازمة من مديرية الطب البيطري مع تحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار راشد إلى أن الجهود شملت ضبط وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ١٧٨ شادر لعرض الأضاحي مقام بالمخالفة بالطريق العام دون الحصول على التراخيص والالتزام بالاشتراطات المحددة لذلك وتم تحصيل قيمة الغرامات المقررة من المخالفين وكذا إتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي المنشأت المخالفة تفعيلا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن. 

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