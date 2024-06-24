أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 24-6-2024

مع انتهاء عيد الأضحى المبارك، تبدأ محلات الدواجن طرح كميات كبيرة من الفراخ في الأسواق، ويكثر التساؤل عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 24-6-2024 عبر جوجل، بالأسواق والمحلات، وذلك في ثاني يوم عمل لها عقب انتهاء إجازة العيد الكبير.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 24-6-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 يونيو 2024، وأسعار كرتونة البيض.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

ووفق المعلن من خلال بورصة الدواجن الرئيسية، بلغ سعر الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 24-6-2024 في المزرعة نحو مبلغ 85 جنيهًا وهو سعر الجملة، بينما السعر للمستهلك بالأسواق والمحلات سيصل إلى 96 جنيهًا للكيلو، وفيما يلي تكون الأسعار كاملة:

الديك الرومي نحو 175 جنيهًا للكيلو.

أجنحة الرومي بلغت حوالي 142 جنيهًا للكيلو.

كيلو الدواجن البلدي بلغ نحو قيمة 85 جنيها في المزرعة، ومبلغ 96 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر البانيه 192 جنيهًا، وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء ببورصة الدواجن في الفترة الأخيرة بسبب عيد الأضحى.

أسعار الكتاكیت الیوم الإثنين

يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 17 و16 جنيهًا.

يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و14.5 جنيه.

بينما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 14 و11 جنيهًا.

يصل سعر الكتكوت البلدي ما بين مبلغ 8 و12 جنيهًا.

يبلغ سعر الكتكوت الهجين ما بين قيمة 12 و14 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم

تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى مبلغ 125 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الأوراك للمستهلك مبلغ 110 جنيهات.

سجّل سعر صدور الدجاج نحو قيمة 112 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): قيمة 146.5 جنيه، بتراجع بمبلغ 3.6 جنيه.

وصل سعر كرتونة البيض البلدي: سجلت قيمة 156 جنيها، بتراجع مبلغ 3.1 جنيه.