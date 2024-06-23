الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة الكاتبة صفاء النجار.. أمسية "تواصل" بالأعلى للثقافة الخميس المقبل

صفاء النجار
صفاء النجار

تستأنف لجنة السرد القصصي والروائي، بالمجلس الأعلى للثقافة، فعالياتها وأنشطتها، بعد انتهاء إجازات عيد الأضحي، الخميس المقبل، الموافق 27 يونيو الجاري.

أمسية "تواصل" بالأعلى للثقافة

تعقد أمسية جديدة من أمسيات "تواصل" الأدبية، والتي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة، في تمام الخامسة مساء الخميس المقبل.

وتدير الأمسية الكاتبة الدكتورة عزة بدر، مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، ويشارك فيها كل من الكاتبة الروائية دكتورة صفاء النجار، إبداع قصصي ــ الشاعرة ليلي حسين، إبداع شعري ــ عزف موسيقي للفنان نور الدين طارق، طالب بالمعهد العالي للكونسرفتوار ــ مي أبوزيد إبداع قصصي.

كما تتناول الأمسية رؤية "فكرية حول الثقافة الصوتية"، يشارك فيها كل من شريف عبدالوهاب، رئيس الشعبة العامة للإذاعيين العرب وخبير إعلامي بجامعة الدول العربيةــ دكتورة ناهد الطحان، مخرجة إذاعية وناقدة أدبية ــ مروة أبوسالم، مؤسس ورئيس مبادرة رفيق لخدمة المكفوفينــ محمد فوزي حسن، مطرب وملحن.

يذكر أن الفعاليات تعقد في رحاب المجلس الأعلى للثقافة، كما يعاد بثها عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بـ"فيسبوك" وقناتها على اليوتيوب. 

الأعلي للثقافة أمسية تواصل الكاتبة صفاء النجار الكاتبة عزة بدر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة معرض القاهره الدولي للكتاب

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