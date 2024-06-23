الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة الصريط يرفض عرض الزمالك ويقترب من الشباب السعودي

جريدة الدستور

رفض الدولي الليبي أسامة الصريط، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بأهلي بني غازي الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر، أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي عبر بوابة نادي الشباب بعدما أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات النجم الدولي الليبي خلال الفترة الأخيرة.

ويجيد أسامة الصريط اللعب في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع، الذي يرغب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك في تدعيم هذا المركز في صفوف القلعة البيضاء.

يذكر أن اللاعب الدولي الليبي أسامة الصريط، صاحب الـ21 عامًا تلقى عرضا من نادي الشباب السعودي خلال الفترة الماضية.

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