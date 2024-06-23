لرصد العجز.. وكيل تعليم «الوادي الجديد» يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

ترأس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، الأحد، اجتماعًا موسّعًا وموجهي العموم بقطاع تعليم المحافظة، بحضور إدارات الأمن والتنسيق والعلاقات العامة.

فى مستهل اللقاء، حرص سيد على توجيه التهنئة للجميع بعيد الأضحى، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.

وأعرب، عن امتنانه للجهد المبذول والالتزام بالمسئوليات والمهام المكلفين بها، خاصة بأعمال امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية متمنيا مزيد من العطاء لمنظومة تعليمية متميزة.

وخلال اللقاء جرى مناقشة العجز والزيادة فى جميع الإدارات التعليمية بكافة التخصصات والمواد الدراسية المختلفة.

وناقش وكيل التعليم، آليات التوزيع العادل للمعلمين فى جميع الإدارات التعليمية الخمس والاستفادة بالموارد البشرية المتاحة وتعاون الجميع ليتسنى سد العجز والاستفادة من الزيادات بالتخصصات المختلفة بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع طلاب المحافظة.

فى ختام اللقاء حرص وكيل التعليم تم فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور والاستماع لجميع الآراء والأفكار ووضع الحلول المناسبة لأى معوقات قد تعرقل سير منظومة العمل.

وقرر سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، إحالة مسئول الأمن (الفترة المسائية) بمدرسة الخارجة الفنية بنات للتحقيق العاجل.

جاء ذلك خلال زيارة فجائية للمدرسة على سير حيث تلاحظ التقصير فى تنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للعمل، لافتًا إلى فتح باب التحقيق العاجل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة، على أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر فى آداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكد أننا جميعا نسعى لتطوير العمل الآداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية ولن نتهاون مع المقصرين.