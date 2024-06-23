الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل قصف قرى وبلدات بجنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصف قرى وبلدات بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن القوات الإسرائيلية استهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي، بالإضافة إلى استهداف بالقصف الفوسفوري الغابات في بلدة كفركلا، مما تسبب في اندلاع النيران فيها، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة من موقعه في المطلة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا غارة على أطراف بلدة راميا.

من جانبه، أعلن حزب الله استهداف موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتهما بشكل مباشر، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

كما شن حزب الله هجوما جويا بالمسيرات على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في أييلت هشاحر (شمال شرق صفد)، مُستهدفا أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، مشيرا إلى أن المسيرات أوقعتهم بين قتيلٍ وجريح، وذلك ردًا على الاغتيال الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيارة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان القصف الفوسفوري بلدة كفركلا القوات الإسرائيلية الأسلحة الرشاشة

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