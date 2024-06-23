«اتحرشوا بيا والأمن لم ينقذني».. زوجة إمام عاشور تفجر مفاجأة في خناقة المول

فجّرت ياسمين حافظ، زوجة امام عاشور لاعب الأهلي، مفاجأة في أقوالها أمام النيابة العامة بالشيخ زايد في واقعة اتهام زوجها بالتعدي على مشرف أمن بأحد مولات الشيخ زايد.

وقالت زوجة إمام عاشور في التحقيقات برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد وبإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية إنها كانت متواجدة في السينما داخل المول الشهير برفقة صديقاتها وأقاربها وأثناء ذلك قام أحد رواد السينما بالتحـرش بها لفظيًا وقامت بالاستغاثة بأحد أفراد الأمن في المول وأخبرته بما حدث معها إلا أنه لم يستجب فقامت بالاتصال بزوجها إمام عاشور.

وكشفت التحقيقات أنها عقب خروجها من المول انتظرت قرابة 30 دقيقة في سيارتها حتى حضر إمام بين السادسة والسابعة صباحًا وحدثت واقعة تشاجره مع أفراد الامن الذين لم يستجيبوا لشكوى زوجته لتعرضها للتحرش من بعض الشباب.

وصرفت نيابة الشيخ زايد زوجة إمام عاشور من سراي النيابة عقب الاستماع لاقوالها في اتهام زوجها بالتعدي على مشرف امن في مول بالشيخ زايد لتعرضها للمعاكسة في السينما.

وفرّغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما للتأكد من تعرض زوجة امام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما كما قال اللاعب لافراد الامن وتبين من مراجعة الكاميرات ان زوجة امام عاشور دخلت الى السينما في العرض من ٣ الى ٥ فجرا واثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها احد بالمعاكسة.

وحول تعرضها للمعاكسة او التحرش داخل القاعة قال افراد الامن انها لم تبلغ اي من افراد الامن سواء في قطاع السينما او امن المول بتعرضها للمعاكسة وغادرت المول عقب انتهاء الفيلم حتى عاد امام عاشور في السابعة صباحا وتشاجر مع افراد الامن متهما اياهم بانهم من ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.

إمام عاشور اقتحم المول رفقة 15 شخصًا

واستمعت النيابة لأقوال عبد الله مشرف الأمن المجني عليه الذي قال إنه اثناء توقفه في مكان عمله الساعة السابعة صباحا فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما نحو من ١٠ لـ ١٥ شخصًا واقتحموا بوابة المول فاوقفه مشرف الأمن خاصة أن المول لا يعمل في ذلك الوقت فلم يجبه واستمر في الدخول إلى الجراج ويتبعه افراد الأمن.

واضاف مشرف الأمن المجني عليه أمام احمد سامي وكيل اول نيابة الشيخ زايد انه كان يحاول فهم سبب دخول إمام عاشور بهذا الشكل قائلاً:"فيه ايه بس يا كابتن؟ مفيش محلات فاتحة دلوقتي"، ليفاجئه امام عاشور بوابل من السباب والالفاظ البذيئة قائلا:"مراتي اتعاكست وانتو..".

قال مشرف الامن المجني عليه إنه عندما دخل للجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فاسقطه إمام عاشور على الارض ففقد الوعي ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب اذا كان هو أم شاركه آخرين ممن يرافقوه.

واتهم مشرف الامن لاعب النادي الأهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرًا طبيًا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من اصابات حيث أصيب بكدمة في الرجل.