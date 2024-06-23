الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد صادق إسماعيل: مصر نظرت لمكافحة الإرهاب بعد 30 يونيو على أنها عملية متكاملة

الدكتور محمد صادق
الدكتور محمد صادق إسماعيل المدير المركز العربي للدراسات

كشف الدكتور محمد صادق إسماعيل المدير المركز العربي للدراسات السياسية، عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مكافحة الإرهاب مصر نظرت إليه بعد ثورة 30 يونيو باعتباره عملية متكاملة.

وأضاف أن الإرهاب أو مكافحة الإرهاب تحديدا لا يمكن وضعه في بوتقة واحدة على سبيل المثال الميثاق الأممي يعرف الإرهاب بأنه قتل شخص لشخص باستخدام سلاح سنة 1745.

وأشار إلى أن الحياة تغيرت وأيضا الأمور الخاصة بالإرهاب تغيرت أصبح في إرهاب معلوماتي بيولوجي، والدولة المصرية وايضًا استطاعت التعامل والتعاطي مع هذا الملف، واستخدمت كل الآليات السياسية والفكرية والأمنية والأيديولوجية.

اكسترا نيوز مكافحة الإرهاب والتطرف محمد صادق إسماعيل

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رئيس رابطة الأندية لـ«الدستور»: القمة فى موعدها ولم أطلب رحيل عامر حسين

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة