محمد صادق إسماعيل: مصر نظرت لمكافحة الإرهاب بعد 30 يونيو على أنها عملية متكاملة

كشف الدكتور محمد صادق إسماعيل المدير المركز العربي للدراسات السياسية، عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مكافحة الإرهاب مصر نظرت إليه بعد ثورة 30 يونيو باعتباره عملية متكاملة.

وأضاف أن الإرهاب أو مكافحة الإرهاب تحديدا لا يمكن وضعه في بوتقة واحدة على سبيل المثال الميثاق الأممي يعرف الإرهاب بأنه قتل شخص لشخص باستخدام سلاح سنة 1745.

وأشار إلى أن الحياة تغيرت وأيضا الأمور الخاصة بالإرهاب تغيرت أصبح في إرهاب معلوماتي بيولوجي، والدولة المصرية وايضًا استطاعت التعامل والتعاطي مع هذا الملف، واستخدمت كل الآليات السياسية والفكرية والأمنية والأيديولوجية.