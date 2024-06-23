انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن انتهاء اجتماع مجلس إدارة القلعة البيضاء، مساء الأحد، والخاص بمباراة القمة أمام الأهلي.

وأكد المصدر أن الاجتماع انتهى على قرار مجلس الإدارة بالإجماع بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة قرر تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة إدارة الأزمات تكون مسئولة عن الأزمة مع رابطة الأندية والمستجدات الكاملة في الساعات المقبلة.

وأكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، تمسك إدارة الأبيض بموقفها المعلن خلال الأيام القليلة الماضية حتى آخر لحظة.

وقال سالم إن نادي الزمالك موقفه واضح بأنه لن يخوض أي مباريات جديدة، حتى استكمال مواجهات الدور الأول من بطولة الدوري المصري.

وأضاف: "الزمالك ليس خارج المنافسة على بطولة الدوري كما يقال، ونحن نرفض هذه النغمة بشكل تام، وأشار إلى ضرورة احترام النادي وجماهيره".

وتابع: "الزمالك فريق كبير ومطالبنا مشروعة، والأهلي ليس طرفًا في الأزمة، مطالبًا بضرورة وضع جدول مباريات طبيعي مثل جميع بلاد العالم".

وواصل: "التفاوت الذي يحدث في بطولة الدوري لا يوجد في أي مسابقة بالعالم، نريد لعب المؤجلات بنفس ترتيبها، ونسأل لماذا لا تلعب بنفس الترتيب الموضوع منذ البداية".

وأتم حديثه: "ننوي التقدم بشكوى رسمية ضد ثروت سويلم عضو مجلس الرابطة بعد الإساءة لنادي الزمالك، فهو انحرف في حديثه بشكل غير محايد ضد الزمالك مثل أي مشجع، وليس بصفته كمسئول، ونحن نرفض حديثه جملة وتفصيلًا".

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات أمس السبت.

وشهد الجزء الأول من المران التركيز على الجانب البدني، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال.

وركز الجهاز الفني على الجانب البدني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.