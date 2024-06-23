التعاملات المسائية.. سعر الدولار اليوم الأحد 23-6-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، شهد استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري، ونتيجة لذلك ننشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاحد في عدد من البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر

سجل سعر الدولار اليوم الاحد 23 يونيو 2024 استقرارًا في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 48.07 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الاحد في البنوك المصرية

ونتيجة لما سبق ذكره نستعرض آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 48.07 للبيع و48.21 للشراء خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر صرف الدولار اليوم شهد انخفاضًا في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات، مقابل الجنيه المصري ليصبح 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

شهد سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 23 يونيو 2024 في البنك الأهلي استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار اليوم الاحد الموافق 23 يونيو 2024 استقرارًا في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الاحد الموافق 23 يونيو 2024 انخفاضًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 23 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الدولار نحو 48.07 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.41 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع.