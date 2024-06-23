حبس عاطل 15 يومًا لاتهامه بالاتجار في المخدرات بمصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة مصر القديمة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وكيلو جرام لمخدر الهيروين، وميزان حساس، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر القديمة بسرعة التحريات حول المتهم؛ للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في المواد المخدرة.